Украинские пограничники оценили ситуацию на границе с Беларусью 1 4.07.2026, 21:48

В Киеве не исключают новых провокаций на границе.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о возможных сценариях действий российских войск всо стороны Беларуси.

В комментарии для «24 Каналу» он отметил, что украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию на этом направлении и фиксирует любые изменения в активности противника.

По словам Демченко, российская сторона действительно рассматривает варианты усиления давления и попыток активизации наступательных действий, в том числе на территории Черниговской области. При этом украинские спецслужбы продолжают наблюдение за тем, насколько быстро может формироваться соответствующая группировка сил на российской территории вблизи границы.

Как подчеркнул представитель ГПСУ, украинское командование осознаёт возможные риски и заранее готовится к различным вариантам развития событий. В то же время, по его данным, сейчас вдоль линии границы в Черниговской области не фиксируется активного применения пехотных или диверсионно-разведывательных групп со стороны РФ.

Он также напомнил, что Черниговская область, как и Сумская и Харьковская, регулярно подвергается обстрелам. Хотя интенсивность атак здесь может быть ниже, чем на некоторых других направлениях, российские войска ежедневно пытаются наносить удары по позициям украинских сил.

Для атак противник использует широкий спектр вооружений - артиллерию, беспилотники, включая FPV-дроны, а также дроны с оптоволоконным управлением и сбросами боеприпасов.

Отдельно Демченко отметил, что угроза с территории Беларуси по-прежнему сохраняется. По его словам, российское руководство продолжает рассматривать это направление как потенциальный инструмент давления на Украину.

«Не обязательно это будет полномасштабное вторжение. Если, например, у России не хватит сил для этого, она может устроить определенную активность вдоль границы, и Украине придется на это реагировать. В частности, направлять туда свои дополнительные силы, которые могли бы быть задействованы на тех направлениях, где сейчас ведутся активные боевые действия», - – подчеркнул Демченко.

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