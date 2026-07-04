Украинские ракеты атаковали Чувашию и Удмуртию 4.07.2026, 8:48

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В нескольких областях прогремели взрывы.

В стране России ночь с 3 на 4 июля была неспокойной. Как сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, еще с вечера пятницы ракетная тревога была объявлена в Саратовской, Ростовской, Воронежской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской областях, а также в республиках Татарстан и Мордовия.

Впоследствии в нескольких областях прогремели взрывы. По состоянию на утро, согласно данным мониторинговых каналов Exilenova+ и Astra, зафиксированы попадания.

Удар по Санкт-Петербургу

Этой ночью несколько громких взрывов прогремели на малой родине кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что украинские дроны поразили нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга.

«Порт продолжает гореть. Попаданий было много. Вероятно, часть резервуаров была пуста», - пишут мониторы.

Смотрите видео атаки на Санкт-Петербург и другие регионы РФ:

«Отметим, что Петербургский нефтяной терминал является одним из самых больших в Балтийском регионе: на его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а пропускная способность составляет 12,5 млн. тонн в год».

Атака на Чувашию

В Чувашии очевидцы опубликовали кадры ночной атаки Украины. В местных Telegram-каналах жаловались, что ракеты пролетали в Алатирском районе на юго-западе Чувашской Республики и над Комсомольским районом на востоке.

О последствиях ракетного удара по республике пока нет официальных данных, однако мониторинговые каналы сообщают, что ракеты, пролетевшие над Чувашией, были типа «Фламинго».

Атака на Удмуртию

Глава республики Александр Бречалов утром заявил, что над Удмуртией якобы была сбита украинская ракета. ВСУ попытались атаковать предприятие в регионе. Ракета якобы была перехвачена, пострадавших и разрушений нет.

Удар по Белгороду

По данным Сергея Стерненко, в эту ночь ракеты также прилетели по Белгороду. В результате попадания в городе загорелась ТЭЦ «Луч». Местные сообщают о частичном блекауте.

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