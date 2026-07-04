Крым под атакой дронов: в районе аэродрома и парома начались пожары
- 4.07.2026, 8:19
Перекрыт Керченский мост.
В ночь на 4 июля Крым вновь пережил атаку дронов. После атаки на временно оккупированном полуострове были зафиксированы пожары.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram и сервис NASA FIRMS.
Согласно публикациям проукраинского канала «Крымский ветер», атака на Крым началась примерно в 23:00 и продолжалась как минимум до 02:00 ночи.
За это время стало известно, что был перекрыт Крымский мост, были взрывы и пожар в районе Аджимушкая, и даже, как утверждается, возле Керчи сгорел автомобиль, который вез 200 литров бензина из Тамани.
К утру OSINT-паблики, сославшись в том числе данные с сервиса фиксации пожара NASA FIRMS, сообщили, что огонь зафиксирован на следующих объектах:
ветроэлектростанции «Новотроицкая»;
военном аэродроме в Джанкое;
пожар также зафиксирован на территории паромного терминала в Керчи.
Так называемые «местные власти» о последствиях после атак ничего пока не сообщали.