Минобороны РФ хочет отменить медосмотр при мобилизации 4.07.2026, 6:00

С набором на контракт все плохо?

Министерство обороны России предложило отменить обязательное медицинское освидетельствование для контрактников и мобилизованных, которое определяет их годность к службе. Как обратила внимание «Вёрстка», соответствующий проект поправок в закон опубликован на портале проектов правовых актов. Изменения будут действовать в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Проект поправок вносит в статью 5.1 Федерального закона о воинской обязанности новый пункт, согласно которому медосвидетельствование становится обязательным только в особых случаях: при наличии у кандидата увечий (ранений, травм, контузий), при наличии заболеваний, по которым он подлежит признанию ограниченно годным, или при наличии заболеваний, по которым он признаётся не годным к службе. Иностранцы и лица без гражданства из этого правила исключены. При этом выявление таких увечий или заболеваний будет проводиться в ходе медосмотра, порядок которого установит само Минобороны.

Руководитель антивоенного проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин прокомментировал нововведение. «Да, судя по всему, с набором контрактников всё настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то освидетельствование будет проводиться не «по умолчанию», а только в особых случаях — если есть увечья или серьёзная болезнь. И даже тогда сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит Минобороны», — сказал он.

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