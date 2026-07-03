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Канцлер Германии и лидеры стран Балтии провели встречу в Берлине в преддверии саммита НАТО

  • 3.07.2026, 22:21
Канцлер Германии и лидеры стран Балтии провели встречу в Берлине в преддверии саммита НАТО
Фото: ap

Одной из ключевых тем переговоров стала дальнейшая помощь Украине.

Германия и страны Балтии договорились усилить сдерживание России, увеличить оборонные расходы и продолжить поддержку Украины накануне саммита НАТО. Об этом лидеры заявили 3 июля в Берлине после совместной встречи, посвященной координации позиций перед саммитом Альянса.

Во встрече приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Одной из ключевых тем переговоров стали увеличение оборонных инвестиций, укрепление европейской безопасности и дальнейшая помощь Украине.

По словам Фридриха Мерца, Германия намерена в течение ближайших четырех лет удвоить оборонный бюджет.

- Саммит НАТО в Анкаре должен пройти успешно. Мы хотим сделать Альянс более европейским, чтобы он оставался трансатлантическим. Именно поэтому мы, европейцы, активно инвестируем в нашу безопасность. Мы также будем теснее сотрудничать в сфере оборонной промышленности между нашими странами. Это касается и государств Балтии, которые проявляют к этому большой интерес, так же как и мы заинтересованы в сотрудничестве с ними, — заявил канцлер Германии.

Президент Литвы подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

- Более сильная Европа в составе более сильного НАТО должна оставаться нашей общей стратегической целью. Саммит должен обеспечить реальные результаты и прогресс в выполнении обязательства инвестировать 5% ВВП в оборону, — сказал Гитанас Науседа.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обозначил три ключевых приоритета предстоящего саммита НАТО. По его словам, прежде всего необходимо превратить обязательство тратить 5% ВВП на оборону в реальные военные возможности.

- Принципиально важно, чтобы эта цифра воплотилась в конкретные военные возможности. Иногда проблема заключается не в нехватке денег, а в том, чтобы приобрести необходимую технику и системы вооружений. Кроме того, нам нужно укреплять оборонную промышленность каждой страны — члена НАТО, — отметил он.

Вторым приоритетом латвийский лидер назвал сохранение единства Альянса и приверженности статье 5 Североатлантического договора, а третьим — продолжение поддержки Украины.

- Я очень надеюсь, что мы выработаем единую линию, когда речь идет о решительном противодействии российским и белорусским гибридным угрозам и всем другим провокациям, — подчеркнул Ринкевичс.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также заявил, что союзникам необходимо перейти от обещаний к конкретным действиям.

- Мы договорились больше инвестировать в оборону, теперь должны превратить эти обещания в реальные возможности. Эстония уже направляет на базовые нужды обороны более 5% своего ВВП, другие страны Балтии и Польша делают то же самое. Нам нужна более тесная кооперация в оборонной промышленности и больше совместных закупок. Так мы сможем быстрее ликвидировать дефицит возможностей, — сказал он.

По итогам встречи лидеры подтвердили намерение координировать усилия по укреплению восточного фланга НАТО, развитию европейского оборонного потенциала и продолжению всесторонней поддержки Украины.

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