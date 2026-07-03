В Чернобыльской зоне пронесся огненный смерч

В Чернобыльской зоне пронесся огненный смерч1
- 3.07.2026, 21:16
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Украинские спасатели тушат пожары, которые вызвали атаки россиян.
В Чернобыльской зоне отчуждения из-за сильного ветра и пожаров, которые начались из-за российских атак, образовался огненный смерч. Об этом сообщает украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Спасатели, которые борются с огнем, обнародовали кадры необычного природного явления.
«Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу! Именно так выглядит пожар, с которым беспрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения», - сказано в сообщении ГСЧС.
Украинские спасатели подчеркнули, что они продолжают день за днем сдерживать огонь в Чернобыльской зоне, чтобы не дать ему распространиться дальше.