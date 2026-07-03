В Чернобыльской зоне пронесся огненный смерч 1 3.07.2026, 21:16

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Фото: tut.by

Украинские спасатели тушат пожары, которые вызвали атаки россиян.

В Чернобыльской зоне отчуждения из-за сильного ветра и пожаров, которые начались из-за российских атак, образовался огненный смерч. Об этом сообщает украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Спасатели, которые борются с огнем, обнародовали кадры необычного природного явления.

«Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу! Именно так выглядит пожар, с которым беспрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения», - сказано в сообщении ГСЧС.

Украинские спасатели подчеркнули, что они продолжают день за днем сдерживать огонь в Чернобыльской зоне, чтобы не дать ему распространиться дальше.

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