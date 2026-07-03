Соболенко вышла в четвертый круг Уимблдона 4 3.07.2026, 21:28

АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

Белорусская теннисистка обыграла спортсменку из Латвии.

Арина Соболенко продолжает уверенное выступление на Уимблдоне. Белорусская теннисистка вышла в 1/8 финала турнира, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко.

Встреча третьего круга, в которой первая ракетка мира противостояла 31-му номеру рейтинга WTA, продолжалась 1 час 34 минуты. Соболенко не отдала сопернице ни одного сета и победила со счетом 6:4, 6:4.

За выход в четвертьфинал белоруска сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.

В первом круге белоруска победила Теодору Костович (6:2, 6:3), во втором — Маккартни Кесслер (6:1, 7:6).

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