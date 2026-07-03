«Лукашенко всю жизнь ходит кругами»
- 3.07.2026, 21:05
Бывший глава МИД Украины о вероятности нападения из Беларуси.
Угроза нового наступления с территории Беларуси остается одним из возможных сценариев, хотя предсказать действия Минска сейчас невозможно. Именно поэтому Украина должна быть готова к любому развитию событий.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил «24 Каналу», что поведение белорусского диктатора Лукашенко непредсказуемо, поскольку он постоянно лавирует между собственными интересами и зависимостью от Кремля. Именно поэтому, по мнению дипломата, исключать ни один сценарий не стоит.
Дмитрий Кулеба пояснил, что Лукашенко не может полностью отказать Владимиру Путину из-за критической зависимости от России. В то же время он не заинтересован и в том, чтобы полностью выполнять все прихоти Кремля.
По словам экс-министра, именно поэтому белорусский диктатор постоянно меняет свою позицию, оставляя за собой возможность действовать в зависимости от обстоятельств.
«Сегодня он не нападает, завтра он нападает, потом он не нападает, потом снова нападает. Это человек, который всю жизнь ходит кругами. У него нет четкой стабильной линии, он постоянно маневрирует, – сказал Кулеба.
Кроме того, Путин сейчас все больше изолирован на международной арене, поэтому поддержка Лукашенко для него особенно важна.
«Мое предложение для всех, с учетом опыта 2022 года, – лучше готовиться к худшему. Если худшего не случится – ну и слава Богу, зато мы подготовились к любому сценарию. А если случится, то мы будем готовы», – подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.