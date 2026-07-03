«В ход идут уже не только кулаки»: россияне бьются за бензин 2 3.07.2026, 20:50

Из-за дефицита топлива повсеместно вспыхивают драки на заправках.

Напряжение в российском обществе выходит на новый уровень. После многочасовых очередей на АЗС по всей РФ все чаще вспыхивают драки, кое-где — с применением спецсредств. Появились десятки видео с подобными случаями — телеграм-канал «МО» собрал ролик из нескольких характерных эпизодов.

Драчуны вытаскивают людей из машин. В Ижевске водитель выволок своего оппонента из автомобиля прямо на территории АЗС и начал избивать. В других регионах конфликты возникают уже не только между автомобилистами: в Чувашии нападению подвергся мотоциклист, который попытался проехать к свободной колонке, объехав длинную очередь.

В Калининграде и Чувашии в драках участвуют уже целые компании. На АЗС Teboil в Калининграде подрались сразу три женщины. В комментариях местные жители утверждают, что подобные конфликты происходят практически ежедневно и вспыхивают из-за попыток объехать очередь. В Чебоксарах мужчина сначала оскорблял женщину, затем ударил по её автомобилю, попытался напасть на нее и выхватил телефон, когда она начала снимать происходящее. Успокоить агрессивного водителя смогла только сотрудница АЗС.

Свердловская область: кровь на асфальте. В Серове мужчина отказался пропускать женщин к колонке с бензином АИ-92 («десятка»), после чего началась перепалка. На опубликованном видео видно, как конфликт перерастает в драку: одна из женщин получает удар в лицо и из носа хлынула кровь. Обидчик позже заявил, что был пьян и пытался «организовать очередь».

В Татарстане в стычке пострадал пенсионер. На заправке у границы с Башкирией двое водителей не поделили очередь к бензоколонке. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку: в конфликт вмешались жена одного из мужчин и друг другого. Пострадал пенсионер, который попытался разнять дерущихся.

В ход идут уже не только кулаки. В Зеленогорске под Петербургом водитель распылил в лицо своему оппоненту перцовый баллончик прямо в очереди к колонке. Пострадавший получил химический ожог глаз, а полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

Почти нигде не видно полицейских. Некоторые регионы начали искать альтернативные способы контролировать ситуацию.

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