«В ход идут уже не только кулаки»: россияне бьются за бензин

«В ход идут уже не только кулаки»: россияне бьются за бензин2
- 3.07.2026, 20:50
Из-за дефицита топлива повсеместно вспыхивают драки на заправках.
Напряжение в российском обществе выходит на новый уровень. После многочасовых очередей на АЗС по всей РФ все чаще вспыхивают драки, кое-где — с применением спецсредств. Появились десятки видео с подобными случаями — телеграм-канал «МО» собрал ролик из нескольких характерных эпизодов.
Драчуны вытаскивают людей из машин. В Ижевске водитель выволок своего оппонента из автомобиля прямо на территории АЗС и начал избивать. В других регионах конфликты возникают уже не только между автомобилистами: в Чувашии нападению подвергся мотоциклист, который попытался проехать к свободной колонке, объехав длинную очередь.
В Калининграде и Чувашии в драках участвуют уже целые компании. На АЗС Teboil в Калининграде подрались сразу три женщины. В комментариях местные жители утверждают, что подобные конфликты происходят практически ежедневно и вспыхивают из-за попыток объехать очередь. В Чебоксарах мужчина сначала оскорблял женщину, затем ударил по её автомобилю, попытался напасть на нее и выхватил телефон, когда она начала снимать происходящее. Успокоить агрессивного водителя смогла только сотрудница АЗС.
Свердловская область: кровь на асфальте. В Серове мужчина отказался пропускать женщин к колонке с бензином АИ-92 («десятка»), после чего началась перепалка. На опубликованном видео видно, как конфликт перерастает в драку: одна из женщин получает удар в лицо и из носа хлынула кровь. Обидчик позже заявил, что был пьян и пытался «организовать очередь».
В Татарстане в стычке пострадал пенсионер. На заправке у границы с Башкирией двое водителей не поделили очередь к бензоколонке. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку: в конфликт вмешались жена одного из мужчин и друг другого. Пострадал пенсионер, который попытался разнять дерущихся.
В ход идут уже не только кулаки. В Зеленогорске под Петербургом водитель распылил в лицо своему оппоненту перцовый баллончик прямо в очереди к колонке. Пострадавший получил химический ожог глаз, а полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.
Почти нигде не видно полицейских. Некоторые регионы начали искать альтернативные способы контролировать ситуацию.