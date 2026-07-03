Удары по НПЗ обвалили нефтегазовые доходы бюджета РФ на триллион рублей 1 3.07.2026, 20:33

Нефтеперерабатывающие заводы горят один за другим.

Правительство России третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ.

В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 млрд российских рублей — 210,6 млрд в рамках демпферного механизма и 101,9 млрд через обратный акциз, следует из опубликованных в пятницу данных Минфина РФ, пишет The Moscow Times.

Месяцем ранее объем субсидий составил 357,3 млрд рублей, а в апреле — 359,3 млрд. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили 1,029 триллиона рублей — сумму, равную двум годовым бюджетам крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край.

Выплаты по демпферу — введенному в 2018 году механизму, призванному стабилизировать внутренние цены на бензин, — стали рекордными с декабря 2023 года. А их причина — трудности в нефтепереработки, писали аналитики Райффайзенбанка.

В результате бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших нефтяных цен. В июне он собрал 968 млрд рублей налога на добычу полезных ископаемых — на 59% больше, чем годом ранее. Однако каждый третий рубль вернулся нефтяникам в виде субсидий.

Итоговые поступлений нефтегазовых налогов в июне составили 683,6 млрд рублей и превысили прошлогодние на 38%. Однако накопленным итогом за полгода приток сырьевой ренты в бюджет упал на 23%, до 3,66 трлн рублей — минимума с 2020 года.

В закон о бюджете-2026 Минфин закладывал 8,92 трлн рублей нефтегазовых доходов — на 440 млрд рублей больше, чем смог собрать годом ранее. На деле же за полгода бюджет смог выполнить лишь 41% плана по нефтегазовым налогам, а к его концу, по прогнозу Счетной палаты, недобор составит около 1 трлн рублей.

К концу лета давление на бюджет усилится из-за падения цен на российскую нефть, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. После завершения войны в Иране цена сорта Urals к концу июня опустилась ниже $45 за баррель, тогда как в апреле достигала $100 и выше.

Как ни парадоксально, но топливный кризис в России также давит на цену Urals: из-за проблем на НПЗ Россия стала больше вывозить сырой нефти и одновременно покупать бензин за рубежом, в том числе в Индии, а это усилило переговорную позицию индийских покупателей, указывает Чернов. В результате скидки на Urals в портах Индии в конце июня практически удвоились — с $4 до $7 за баррель.

«Для России резкое удешевление нефти означает снижение экспортной валютной выручки, давление на нефтяные компании и более низкие нефтегазовые доходы бюджета, — предупреждает Чернов. — В статистике эффект проявится не сразу, потому что налоги считаются с временным лагом.

Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ, который сейчас приводит к потерям в нефтепереработке, в дальнейшем обернется расходами на ремонты стоимостью по меньшей мере в несколько сотен миллиардов рублей, указывает экономист Кирилл Родионов. Ремонт одного только Московского НПЗ, который попадал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в $1 млрд, оценивают аналитики инвестбанка «Синара».

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