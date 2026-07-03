Презентован новый Ford Explorer
- 3.07.2026, 20:13
Большой семейный кроссовер претерпел изменения как снаружи, так и внутри.
Новый Ford Explorer был представлен в Китае, ведь это одна из стран, где выпускается эта модель. Об этом сообщили на официальном сайте Ford.
Нынешнее обновление — уже второе для Ford Explorer шестого поколения. Пока неизвестно, будет ли глобальная версия модели повторять стиль китайского варианта или будет отличаться от него отдельными деталями.
Кроссовер Ford Explorer 2026 можно узнать по более широкой решетке радиатора и более узким фарам, которые теперь соединены светодиодной полосой. Кроме того, были заменены задние фонари и бамперы. Версия с повышенной проходимостью (в разных странах её называют Timberline или Tremor) отличается более выразительным дизайном с особой радиаторной решёткой, массивными бамперами и внедорожными шинами.
В салоне Ford Explorer 2026 цифровая приборная панель сочетается с большим 27-дюймовым сенсорным экраном. В кроссовере улучшили отделку и обновили центральную консоль. Как и раньше, модель доступна в вариантах на 5, 6 и 7 мест.
Новый Ford Explorer дебютировал в Китае с 2,3-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 286 к. с. На других рынках также предлагается 300-сильная версия этого двигателя, а также 3,0-литровый V6 твин-турбо мощностью 400 сил. Все модификации оснащены 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.