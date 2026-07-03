Презентован новый Ford Explorer 3.07.2026, 20:13

Фото: Ford

Большой семейный кроссовер претерпел изменения как снаружи, так и внутри.

Новый Ford Explorer был представлен в Китае, ведь это одна из стран, где выпускается эта модель. Об этом сообщили на официальном сайте Ford.

Нынешнее обновление — уже второе для Ford Explorer шестого поколения. Пока неизвестно, будет ли глобальная версия модели повторять стиль китайского варианта или будет отличаться от него отдельными деталями.

Фото: Ford

Кроссовер Ford Explorer 2026 можно узнать по более широкой решетке радиатора и более узким фарам, которые теперь соединены светодиодной полосой. Кроме того, были заменены задние фонари и бамперы. Версия с повышенной проходимостью (в разных странах её называют Timberline или Tremor) отличается более выразительным дизайном с особой радиаторной решёткой, массивными бамперами и внедорожными шинами.

Фото: Ford

В салоне Ford Explorer 2026 цифровая приборная панель сочетается с большим 27-дюймовым сенсорным экраном. В кроссовере улучшили отделку и обновили центральную консоль. Как и раньше, модель доступна в вариантах на 5, 6 и 7 мест.

Фото: Ford

Новый Ford Explorer дебютировал в Китае с 2,3-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 286 к. с. На других рынках также предлагается 300-сильная версия этого двигателя, а также 3,0-литровый V6 твин-турбо мощностью 400 сил. Все модификации оснащены 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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