Воевавший в Украине оккупант Туленков призвал Кремль капитулировать немедленно 3.07.2026, 15:51

Даниил Туленков

Фото: dialog.ua

Война проиграна, так бывает.

Бывший российский заключенный Даниил Туленков, который воевал против Украины в составе подразделения «Шторм Z», заявил, что РФ уже проиграла войну.

По его словам, дальнейшее продолжение боевых действий лишь ухудшит положение страны, пишет Dialog.UA.

По его мнению, перед РФ остается выбор между капитуляцией прямо сейчас и капитуляцией с еще более тяжелыми последствиями позже.

Туленков утверждает, что возможность добиться более выгодных условий была упущена ранее – год назад, а сейчас, по его словам, Москве следует соглашаться даже на «щадящий» вариант завершения войны.

«Война проиграна, так бывает. Ничего тут такого нет. О приемлемых условиях надо было год назад думать», – заявил он.

Он также признал, что последствия нынешней политики придется нести следующим поколениям россиян. Подводя итог, участник преступной войны против Украины заявил, что, выбирая между «позором и войной», Россия, по его мнению, в итоге получила и поражение, и необходимость «как-то выживать».

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