«Москва горит — это же хорошо» 3.07.2026, 15:48

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Украинские десантники раскрыли влияние мидл-страйков на ситуацию на фронте.

Украинские военные наращивают удары по тылам противника. Защитники уже успешно поражают вражеские цели на глубине до 100 километров.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командир 7 корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.

По его словам, украинские защитники уже активно используют беспилотники среднего радиуса действия (мидл-страйк).

«Возьмем на примере мидл-страйк и дип-страйк ударов на сегодня: Москва горит - это же хорошо! Что касается нашего корпусного состава и корпуса, наше средство - это мидл-страйк. Она является штатным вооружением, мы его уже применяем», - сказал Ласийчук.

Генерал заметил, что мидл-страйк уже является настоящим и будущим украинских войск. Он предположил, что с каждым днем такая система будет только наращиваться и внедряться в каждое подразделение.

Наращивание глубины поражения

«Что она нам позволяет? Больше обнаруживать и уничтожать противника в тылу, на определенных расстояниях в его глубине. Пытаемся блокировать все маршруты его выдвижения, которые идут на Покровск и Мирноград, полностью держим их под контролем», - рассказал командир 7 корпуса ДШУ.

По словам Ласийчука, Украина наращивает и глубину поражения и уже способна достигать около 100 километров в глубину от линии боевого столкновения. Поражения наносятся по командным пунктам, районам и накоплениям врага.

Точные типы и названия беспилотников, которыми украинские силы бьют по оперативной глубине противника, не разглашаются. Как отметил генерал, по этому вооружению у военных «есть свои маленькие тайны».

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