«Москва горит — это же хорошо»
- 3.07.2026, 15:48
- 1,070
Украинские десантники раскрыли влияние мидл-страйков на ситуацию на фронте.
Украинские военные наращивают удары по тылам противника. Защитники уже успешно поражают вражеские цели на глубине до 100 километров.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командир 7 корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.
По его словам, украинские защитники уже активно используют беспилотники среднего радиуса действия (мидл-страйк).
«Возьмем на примере мидл-страйк и дип-страйк ударов на сегодня: Москва горит - это же хорошо! Что касается нашего корпусного состава и корпуса, наше средство - это мидл-страйк. Она является штатным вооружением, мы его уже применяем», - сказал Ласийчук.
Генерал заметил, что мидл-страйк уже является настоящим и будущим украинских войск. Он предположил, что с каждым днем такая система будет только наращиваться и внедряться в каждое подразделение.
Наращивание глубины поражения
«Что она нам позволяет? Больше обнаруживать и уничтожать противника в тылу, на определенных расстояниях в его глубине. Пытаемся блокировать все маршруты его выдвижения, которые идут на Покровск и Мирноград, полностью держим их под контролем», - рассказал командир 7 корпуса ДШУ.
По словам Ласийчука, Украина наращивает и глубину поражения и уже способна достигать около 100 километров в глубину от линии боевого столкновения. Поражения наносятся по командным пунктам, районам и накоплениям врага.
Точные типы и названия беспилотников, которыми украинские силы бьют по оперативной глубине противника, не разглашаются. Как отметил генерал, по этому вооружению у военных «есть свои маленькие тайны».