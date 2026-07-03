Премьер Молдовы идет в отставку на фоне громких скандалов 3.07.2026, 16:12

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Александру Мунтяну

Фото: alfr.md

Глава правительства уже объяснил, почему принял такое решение.

Глава правительства Молдовы Александру Мунтяну решил сложить полномочия премьер-министра. На его решение уже отреагировала президент страны Майя Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Александру Мунтяну.

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По словам главы правительства, 3 июля он завершает свой срок в должности премьер-министра.

«В тот момент, когда я понимаю, что я больше не могу выполнять свои полномочия в соответствии с моими принципами и убеждениями, я выбираю уйти», - заявил Мунтяну.

Президент Молдовы Майя Санду уже прокомментировала решение премьер-министра.

Лидер страны заверила, что с Мунтяну у них никогда не было никаких конфликтов. Также Санду добавила, что его работе никто не мешал.

Напомним, Мунтяну был избран главой правительства Молдовы минувшей осенью. Кроме того, известно, что более 20 лет он жил в Украине, однако переехал, когда началась война.

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