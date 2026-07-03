Меладзе тайком получил паспорт новой страны
- 3.07.2026, 16:15
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Предполагается, что артист отказался от украинского паспорта.
Российский композитор Константин Меладзе тайком получил гражданство Грузии - это второй паспорт продюсера после украинского. Который он обновил в 2024 году, пишет «Главред».
Как сообщают российские пропагандисты, предполагается, что Меладзе отказался от украинского паспорта, так как по законам Грузии у гражданина страны не может быть два паспорта - от старого необходимо отказаться.
Поэтому пропагандисты надеятся, что композитор сделал выбор в пользу грузинского документа.
Сейчас автор хитов своего брата проживает в Италии.