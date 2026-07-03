закрыть
3 июля 2026, пятница, 17:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Меладзе тайком получил паспорт новой страны

  • 3.07.2026, 16:15
  • 4,490
Меладзе тайком получил паспорт новой страны
Константин Меладзе

Предполагается, что артист отказался от украинского паспорта.

Российский композитор Константин Меладзе тайком получил гражданство Грузии - это второй паспорт продюсера после украинского. Который он обновил в 2024 году, пишет «Главред».

Как сообщают российские пропагандисты, предполагается, что Меладзе отказался от украинского паспорта, так как по законам Грузии у гражданина страны не может быть два паспорта - от старого необходимо отказаться.

Поэтому пропагандисты надеятся, что композитор сделал выбор в пользу грузинского документа.

Сейчас автор хитов своего брата проживает в Италии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский