Россияне хлынули в Казахстан за бензином

Россияне хлынули в Казахстан за бензином6
- 3.07.2026, 15:57
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Власти ввели запрет на канистры.
Казахстан ввел ограничения на покупку топлива для россиян — канистры под запретом. Об этом сообщило издание Ulysmedia.kz, ссылаясь на заявление министра энергетики страны Ерлана Аккенженова.
Россияне массово бросились в соседние страны скупать бензин на фоне топливного кризиса. Аккенженов подтвердил, что в приграничных с РФ регионах фиксируется в последнее время повышенный спрос на топливо.
Чтобы обезопасить свой внутренний рынок, Казахстан ввел ограничения: заправляться на местных АЗС страны можно только в бак машины, но не в канистры и прочие дополнительные тары. Соответствующий указ выпустило Минэнерго страны.
«Я не вижу здесь никаких вопросов. (Если — ред.) приезжает человек, заправляет автомобиль именно в штатный бак, то, конечно, без проблем», — прокомментировал ситуацию министр.
Ранее Казахстан заявил, что готов рассмотреть поставки топлива в Россию, но при соблюдении двух условий: официального обращения Москвы и наличия в стране лишних объемов топлива для экспорта.