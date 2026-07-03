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Россияне хлынули в Казахстан за бензином

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  • 3.07.2026, 15:57
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Россияне хлынули в Казахстан за бензином

Власти ввели запрет на канистры.

Казахстан ввел ограничения на покупку топлива для россиян — канистры под запретом. Об этом сообщило издание Ulysmedia.kz, ссылаясь на заявление министра энергетики страны Ерлана Аккенженова.

Россияне массово бросились в соседние страны скупать бензин на фоне топливного кризиса. Аккенженов подтвердил, что в приграничных с РФ регионах фиксируется в последнее время повышенный спрос на топливо.

Чтобы обезопасить свой внутренний рынок, Казахстан ввел ограничения: заправляться на местных АЗС страны можно только в бак машины, но не в канистры и прочие дополнительные тары. Соответствующий указ выпустило Минэнерго страны.

«Я не вижу здесь никаких вопросов. (Если — ред.) приезжает человек, заправляет автомобиль именно в штатный бак, то, конечно, без проблем», — прокомментировал ситуацию министр.

Ранее Казахстан заявил, что готов рассмотреть поставки топлива в Россию, но при соблюдении двух условий: официального обращения Москвы и наличия в стране лишних объемов топлива для экспорта.

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