Роналду обратился к Модричу после победы Португалии над Хорватией на ЧМ-2026
- 3.07.2026, 16:23
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«Он — легенда футбола».
В пятницу, 3 июля, сборная Португалии вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, обыграв Хорватию со счетом 2:1.
Свой вклад в победу сделал Криштиану Роналду, который сравнял счет, реализовав пенальти. А уже на последних минутах матча Гонсалу Рамуш принес победу своей команде.
После матча капитан португальцев обратился к бывшему одноклубнику по Реалу и лидеру «клетчатых» Луке Модричу. Роналду заявил, что хорват является легендой футбола, и пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей карьере, сообщает Fox Sports.
«Я играл с Лукой много лет. Мы почти одного возраста. Он — легенда футбола. И он до сих пор остается легендой, потому что продолжает играть на таком высоком уровне и демонстрировать невероятное мастерство. Это впечатляет.
Поздравляю со всем, чего ты достиг. Я был рад снова увидеть тебя и желаю всего наилучшего в последующие годы твоей карьеры. Было здорово снова сыграть против него», — сказал Роналду.
В 1/8 финала Португалия сыграет с Испанией, которая выбила Австрию из турнира.