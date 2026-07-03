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Axios: Украина доказала, что может нанести удар практически по любой точке в России

  • 3.07.2026, 17:18
Axios: Украина доказала, что может нанести удар практически по любой точке в России

Безопасных мест не осталось.

Украинские военные доказывают, что они могут нанести удар практически по любой точке на территории России. В связи с этим в РФ становится всё меньше безопасных мест, пишет Axios.

Отмечается, что Украина проводит кампанию эффективных ударов по территории России, поражая нефтеперерабатывающие завода, оружейные предприятия, автоколонны и стратегическую авиацию. Из-за этого РФ уже сталкивается с нехваткой.

В издании подчеркнули, что за годы полномасштабной войны средства и тактика Украины становятся все более изощренными. Например, недавно ракеты «Фламинго» успешно поразили свои цели, включая завод «Титан-Баррикады», где производятся российские артиллерийские системы.

Также в прошлом году Украина провела смелую операцию «Паутина», ударив по российской авиации дронами, которые были переправлены контрабандой через границу в грузовиках.

В издании отметили, что сейчас Украина в значительной степени полагается на дроны отечественного производства и модифицированные ракеты, нанося удары по таким районам, как Москва и Санкт-Петербург, расположенным далеко от границы. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, в 2026 году Украина резко перенесла войну на территорию России, организовав серию ударов ближнего, среднего и дальнего радиуса действия с целью дезорганизации и уничтожения российской логистики и снабжения.

В отчете также говорится о том, что речь идет о классическом воздушном перекрытии, хотя и с использованием дронов и ракет, а не самолетов. В том же отчете приводится оценка, согласно которой с момента вторжения в 2022 году Россия понесла огромные потери на поле боя – 1,4 миллиона человек.

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