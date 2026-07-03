На Марсе нашли еще одну загадочную дверь 3 3.07.2026, 18:10

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Иллюстрационное фото

Марсоход Curiosity сделал снимок в кратере Гейла.

Панораму с необычным объектом сделал марсоход Curiosity в прошлом месяце внутри кратера Гейла. Как известно, это ударный кратер, чья ширина составляет 154 км, именно там работает марсоход Curiosity с момента его посадки на Красную планету в 2012 году, пишет Daily Mail.

Среди пыльного ландшафта на снимке, некоторые пользователи увидели необычную структуру вдали. По их мнению, объект напоминает приземистый, круглый дом с дверным проемом, которые напоминает древние жилища людей на Земле.

Фото: NASA

Безумную теорию выдвинул известный охотник за инопланетянами Скотт Уоринг, который утверждает, что на снимке «дом из глиняной штукатурки».

«То, что выглядит как простые валуны, на самом деле является глиняными стенами и дверью, которые создали разумные существа для защиты от стихии. Они были давным-давно на Земле, они же были и Марсе», - пишет Уоринг.

Фото: NASA

NASA пока никак не прокомментировало снимок с Красной планеты, но ранее агентство объясняло подобные фотографии с Марса. В 2022 году марсоход Curiosity сфотографировал на Марсе нечто похожее на дверь.

«На холме Шарп располагается целый ряд естественных трещин, в том числе одна высотой примерно 30 сантиметров и шириной 40 сантиметров, размером с дверью для собак. Такие трещины распространены в породах как на Земле, так и на Марсе», - говорилось в заявлении NASA.

Фото: NASA

В NASA также напоминают, что пока не имеют доказательств существования внеземной жизни, также не было обнаружено никаких следов жизни на Марсе, ни в прошлом ни в настоящем.

Марсоход Curiosity – это работ размером с автомобиль, который работает на ядерном топливе и ищет признаки жизни на Марсе, также он занимается изучением уникальной среды на Красной планете.

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