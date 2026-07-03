Перевозчики кокаина в Россию оказались связаны с окружением Путина 4 3.07.2026, 17:49

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Фото: shutterstock

Груз шел в Петербург.

Издание «Система» выявило связи крупного перевозчика бананов, на рейсах которого неоднократно находили кокаин, с окружением президента РФ Владимира Путина. Выяснилось, что три операции спецслужб по борьбе с наркотиками, которые проходили в 2022-м, 2025-м и 2026 годах, были связаны с одной группой компаний, а груз шел в Петербург, который считается одним из крупнейших узлов перевалки кокаина из Латинской Америки, пишет The Moscow Times.

В августе 2025 года в морском порту Петербурга на контейнеровозе Cool Emerald, прибывшем из Эквадора с партией бананов, российские силовики изъяли более 1,5 тонны кокаина стоимостью свыше 20 млрд рублей. В 2026 году эстонские силовики задержали контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший тем же маршрутом в Санкт-Петербург, по подозрению в перевозке наркотиков. В 2022 году в рамках операции «Эквадорский ветер» российские силовики в контейнере компании «Балтик Шиппинг» обнаружили 50 кг кокаина.

Все три случая были связаны с компанией Cool Carriers — крупным оператором перевозок бананов из Латинской Америки. По данным «Системы», на этом направлении сформирован устойчивый логистический коридор Эквадор — Петербург, в контейнерах которого регулярно обнаруживают наркотики. Cool Carriers специализируется на перевозке фруктов из Эквадора, что делает компанию «косвенной жертвой наркоторговли», писало профильное издание Banana Export. Торговля наркотиками — проблема промышленного масштаба, заявлял в конце 2025 года исполнительный директор Cool Carriers Гленн Селлинг. Селлинг переложил ответственность на партнеров, портовые власти и таможенников. Cool Carriers со своей стороны «делает все, что может [чтобы воспрепятствовать контрабанде]», утверждал Селлинг.

В России перевалка фруктов этой компании проходит через «МГС-Терминал» в порту Петербурга. Два из трех мест в совете директоров «МГС-Терминала» на конец 2025 года числились за почетным консулом РФ в ЮАР Владимиром Борисенко и Михаилом Ганюшиным, которые являются совладельцами терминала — им принадлежит треть компании. Гендиректор «МГС-Терминала» Владимир Бурлев заявлял, что через него проходит почти весь банановый импорт в Россию. Основной клиент — «Балтик Шиппинг», на долю которой приходится около двух третей поставок. «Балтик Шиппинг» также относят к Ганюшину и Борисенко. Ганюшин работает в морской логистике с 1990-х годов. В 2026 году его компания опровергала публикации украинских СМИ, в которых утверждалось, что он связан с окружением бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Борисенко был одним из учредителей ассоциации собственников коттеджного посёлка Happy Järvi под Петербургом. Среди учредителей также был Олег Руднов — петербургский медиамагнат, которого считают близким к Юрию Ковальчуку. Борисенко также является участником «Российской лиги почётных консульских должностных лиц». В клуб входят и другие близкие к Путину фигуры, включая помощника президента Сергея Фурсенко (консула Бангладеш), а также сооснователя лиги, почетного консула Сейшельских Островов Виктора Хмарина — однокурсника Владимира Путина.

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