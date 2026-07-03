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«Лукашенко забыл принять таблетки»

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  • 3.07.2026, 18:36
  • 1,866
«Лукашенко забыл принять таблетки»

Белорусы высмеяли то, как диктатор бредил в Индонезии.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли то, как Лукашенко бредил в Индонезии. Среди прочего диктатор рассказал, как «боролся за индонезийскую независимость» еще в 1948-ом году.

Приводим некоторые комментарии читателей:

«Это уже апогей мозаики шкловского или еще есть к чему стремиться?»

«Во прёт имбецила!»

«Лука забывает принимать таблетки, потому и бредит».

«Каждый школьник может при помощи Интернета узнать, что географический центр Европы находится в Литве. Координаты 54.906667, 25.320000. И этот факт зарегистрирован в книге рекордов Гиннеса».

«Бывает. Старость не радость».

«Как откроет свою ляпу, то начинается бред сумасшедшего. Когда ты уже заткнешь свой фонтан».

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