«Лукашенко забыл принять таблетки» 4 3.07.2026, 18:36

1,866

Белорусы высмеяли то, как диктатор бредил в Индонезии.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли то, как Лукашенко бредил в Индонезии. Среди прочего диктатор рассказал, как «боролся за индонезийскую независимость» еще в 1948-ом году.

Приводим некоторые комментарии читателей:

«Это уже апогей мозаики шкловского или еще есть к чему стремиться?»

«Во прёт имбецила!»

«Лука забывает принимать таблетки, потому и бредит».

«Каждый школьник может при помощи Интернета узнать, что географический центр Европы находится в Литве. Координаты 54.906667, 25.320000. И этот факт зарегистрирован в книге рекордов Гиннеса».

«Бывает. Старость не радость».

«Как откроет свою ляпу, то начинается бред сумасшедшего. Когда ты уже заткнешь свой фонтан».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com