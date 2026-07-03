«Лукашенко забыл принять таблетки»4
- 3.07.2026, 18:36
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Белорусы высмеяли то, как диктатор бредил в Индонезии.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли то, как Лукашенко бредил в Индонезии. Среди прочего диктатор рассказал, как «боролся за индонезийскую независимость» еще в 1948-ом году.
Приводим некоторые комментарии читателей:
«Это уже апогей мозаики шкловского или еще есть к чему стремиться?»
«Во прёт имбецила!»
«Лука забывает принимать таблетки, потому и бредит».
«Каждый школьник может при помощи Интернета узнать, что географический центр Европы находится в Литве. Координаты 54.906667, 25.320000. И этот факт зарегистрирован в книге рекордов Гиннеса».
«Бывает. Старость не радость».
«Как откроет свою ляпу, то начинается бред сумасшедшего. Когда ты уже заткнешь свой фонтан».