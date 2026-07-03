Белоруска потеряла паспорт в Грузии – его нашли через соцсеть всего за час 3.07.2026, 18:55

Пост быстро разлетелся по сети.

Минчанка Дарья Т. отдыхала в Батуми, когда обнаружила, что потеряла паспорт. Она уже могла бежать в полицию и писать заявление, но всего через час с лишним документ нашелся благодаря публикации в соцсети Threads, которая быстро разлетелась по сети, пишет «Точка».

Как это было

История началась с того, что 2 июля пользовательница разместила в своем профиле Threads короткое объявление: паспорт 19-летней белоруски, прописанной в Минске, «найден сегодня в Батуми».

Пост не содержал деталей о том, где именно лежал документ и как его нашли, но этого оказалось достаточно. За короткое время запись набрала более 99 тыс. просмотров и свыше ста комментариев – люди активно ставили теги, пересылали пост и помогали искать владелицу.

Менее чем через два часа после публикации в обсуждении появилась сама Дарья.

«Это я, – написала девушка. – Спасибо большое, что продвигали. Я уже не знала куда деваться. Всем еще раз спасибо».

Так благодаря обычному посту в соцсети чуть более чем за час удалось решить проблему, которая могла бы затянуться на дни.

В случае Дарьи все обошлось без бюрократических сложностей, но история служит хорошим напоминанием: всегда стоит иметь при себе копию паспорта или фото на телефоне.

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