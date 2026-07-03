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Экс-главу Росавиации отправили в СИЗО за хищение $10 миллионов

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  • 3.07.2026, 18:47
Экс-главу Росавиации отправили в СИЗО за хищение $10 миллионов
Фото: Вадим Тараканов / PhotoXPress

Российские власти недосчитались взлетно-посадочной полосы в Домодедово.

3 июля стало известно, что в России экс-глава Росавиации Александр Нерадько пополнил список опальных чиновников, он был задержан силовиками по подозрению в мошенничестве.

Как сообщает The Insider, прокуратура требовала отправить Нерадько в СИЗО, суд с этим согласился, арестовав чиновника.

За решеткой оказался и заместитель Нерадько Константин Махов, подозреваемым вменяется хищение около 800 млн рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово. Проект был начат в 2014 году и должен был завершиться в 2016-м, оценивался в 12,85 млрд рублей. Компания «СУ-1», занимавшаяся строительством ВПП-2, остановила работы в 2018 году, а в 2019-м объявила о банкротстве и была ликвидирована.

Нерадько грозит до 10 лет лишения свободы, подробности уголовного дела неизвестны. Он возглавлял Росавиацию с 2009 года. В 2022 году ряд его подчиненных уволили из-за подозрения во взятках. В 2023 году своего поста лишился Александр Нерадько, его место 16 сентября занял Дмитрий Ядров.

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