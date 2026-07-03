Зеленский сделал резонансное заявление об украинском оружии 3.07.2026, 19:07

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Представители власти встретились с украинскими оружейниками.

Украина вышла на объемы производства технологического оружия, которые в долгосрочной перспективе могут превысить возможности России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, вопросу оборонного производства сегодня на Ставке было уделено наибольшее внимание. Представители власти встретились с украинскими оружейниками, чтобы обсудить их потребности.

В частности, речь шла о необходимых административных решениях и финансировании со стороны государства. Это позволит максимально нарастить украинские мощности для давления на Россию и ослабления ее сил на фронте.

«Это касается, прежде всего, украинских дронов всех типов, НРК, нашей ракетной программы, средств РЭБ, военной техники», - сообщил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что развитие этого оружия поможет лишить РФ способности затягивать войну против Украины.

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