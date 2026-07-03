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Германия срочно вызвала «на ковер» посла Китая

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  • 3.07.2026, 19:33
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Германия срочно вызвала «на ковер» посла Китая

Причиной стали сообщения в медиа о подготовке Пекином российских солдат.

Посол Китая попал на разговор в министерство иностранных дел Германии из-за скандала с обучением российских солдат.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Германии.

Два дня назад агентство Reuters сообщило о тайных учениях в Китае. Так, в ноябре 2025 года китайские инструкторы тренировали военных РФ, получив личное одобрение министра обороны Андрея Белоусова.

Ранее посол Китая назвал эти обвинения необоснованными.

Источник издания в министерстве иностранных дел Германии заявил, что все, что позволяет России продолжать свою агрессивную войну против Украины, также угрожает безопасности их страны.

- Поэтому решительная и растущая поддержка Китаем жестокой агрессивной войны России влияет на нашу безопасность, - отметили немецкие дипломаты.

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