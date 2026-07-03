У белорусов две недели подряд будут большие выходные 1 3.07.2026, 19:40

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Сколько ждать такого отдыха?

Белорусам лучше вдоволь отдохнуть на текущих больших выходных с 3 по 5 июля, так как следующие такие будут нескоро. Но плюс в том, что сразу две недели подряд – трехдневные выходные. Smartpress.by посмотрел календарь.

Ближайший праздничный день в стране – день Октябрьской революции, который отмечают 7 ноября. Однако он в 2026 году выпал на субботу, поэтому больших выходных в этом случае не будет.

Три дня подряд белорусы будут отдыхать в конце декабря, с 25-го по 27-е. Католическое Рождество отметят в пятницу, 25 декабря, поэтому большие выходные продлятся до воскресенья включительно. Однако ждать их придется почти полгода.

Больше праздничных дней в этом году не будет. Но зато после рождественской недели новый год начнется с больших выходных, так как 1 января 2027-го приходится на пятницу. То есть белорусы будут отдыхать с 1 по 3 января (с пятницы по воскресенье).

Православное Рождество, 7 января, придется в следующем году на четверг. Сделает ли правительство четырехдневные большие выходные (с четверга по воскресенье), пока неизвестно.

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