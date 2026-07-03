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Крупнейший НПЗ «Лукойла» остановился

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  • 3.07.2026, 19:49
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Крупнейший НПЗ «Лукойла» остановился

Он занимает 4-е место в РФ по мощности и 2-е по производству бензина.

НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) со 2 июля остановил переработку нефти после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили Reuters два источника в ‌отрасли.

Занимающий 4-е место в России по мощности и 2-е по производству бензина, НОРСИ был атакован в четверг. В результате на заводе — крупнейшем среди НПЗ «Лукойла» — была повреждена главная установка первичной переработки АВТ-6, которая обеспечивала 53% мощности предприятия, пишет The Moscow Times.

Еще одна установка — АВТ-5, на которую приходится 25% мощности завода, — была выведена из строя беспилотником 24 июня. С четверга НОРСИ прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, сказали источники Reuters.

Способный ежегодно перерабатывать 15 млн тонн нефти и выпускать 5 млн тонн бензина, НОРСИ стал пятым российским НПЗ, остановившим производство с начала июня. 16 июня прекратил переработку Московский НПЗ «Газпром нефти», ремонт которого, по словам источников Reuters, может затянуться до 2027 года. С 12 июня стоит НПЗ «Танеко» «Татнефти» в Нижнекамске, 10 июня остановился Куйбышевский НПЗ, 1 июня — Волгоградский НПЗ.

С начала марта украинские дроны не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности. В результате, по оценкам Energy Intelligence, в июне объемы переработки нефти в РФ обвалились на 25% в годовом выражении — до 3,91 млн баррелей в сутки, минимума более чем за 20 лет. Производство бензина сократилось на 17% год к году — до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.

В ближайший месяц увеличить загрузку российских нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, сообщил «Коммерсанту» источник в нефтяной отрасли. По его словам, в этом месяце объемы переработки «в лучшем случае» останутся на июньских уровнях, и то если не будет новых атак на НПЗ.

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