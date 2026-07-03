Выбить главный козырь Путина 1 3.07.2026, 20:01

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Фото: Getty Images

Чего ждать от саммита НАТО в Анкаре.

Турецкая Анкара готовится принимать саммит Североатлантического альянса — события, которое должно послать много сигналов в первую очередь России, которая верит, что время на ее стороне. Детальнее рассказывает «Телеграф».

Финансовые гарантии для Киева

Поддержка Украины официально – один из трех приоритетов саммита.

- Работаем над тем, чтобы этот приоритет был отражен в виде новых обязательств по нашей военной поддержке, в соответствии с нашими приоритетами. То есть нам важна не просто поддержка, а качественная поддержка.

Речь идет, в частности, о немедленных взносах через механизм PURL. Речь идет и о других решениях, включая лицензии на производство систем Patriot в Украине и ускорение создания антибаллистической европейской программы, — объясняет глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По данным издания, текст финальной декларации саммита согласовывается, однако в нем может появиться формулировка о финансовых гарантиях для Украины на сумму 70 миллиардов евро.

В то же время речь не идет о новом финансировании: эта цифра уже включает почти 30 миллиардов евро кредита от ЕС (часть, предназначенную именно для оборонных нужд), а также 40 миллиардов евро по двусторонним соглашениям между Киевом и партнерами.

Главная цель этого шага – зафиксировать обязательства, чтобы обещанная помощь гарантированно поступила в Украину. Примечательно, что эти гарантии берут на себя европейские страны и Канада. Участие США и дальше будет ограничиваться механизмом PURL, который позволяет другим союзникам покупать у американских производителей необходимое для нас вооружение.

В Вашингтоне такой формат называют историей успеха.

- Украинцы продолжают прекрасно справляться на поле боя, и механизм PURL стал важной составляющей этого. Речь идет о лучшем американском оружии более чем на 6 миллиардов долларов по этой программе, и мы продолжаем, — ответил посол США при НАТО Мэтью Уиттакер.

По мнению американского чиновника, принятые в Турции решения помогут Украине развивать достигнутые на поле боя успехи и вместе с тем дадут России четкий сигнал, что войну необходимо заканчивать.

- Ситуация развивается очень динамично — важно поддержать тот импульс, который сегодня создает Украина, и тем самым укрепить ее переговорную позицию. Ведь если все мы — Украина и партнеры по НАТО — хотим скорейшего завершения войны, то на сегодняшний день это единственный способ: максимально помочь Украине, чтобы укрепить её и на поле боя, и в воздухе, и за столом переговоров, — поясняет, в свою очередь, Гетьманчук.

Важно лишить Путина козыря, который он сохраняет благодаря арсеналу баллистических ракет, противодействовать которым сложнее всего. Именно этот тип вооружения Кремль направляет на критически важную и гражданскую инфраструктуру.

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- Сейчас наша задача — обладать необходимыми возможностями и должным образом подготовиться к зиме. Важно иметь некий критический минимум перехватчиков и запас, чтобы быть готовыми противостоять регулярным массированным атакам, в которых баллистические ракеты стали для России ключевым оружием террора, — отметила посол.

Таким образом, у союзников на сегодняшний день есть два способа укрепить украинскую ПВО: внести средства в PURL или же передать имеющееся вооружение со своих складов. Для Украины главное — результат, который измеряется количеством российских ракет, сбитых или перехваченных ещё до того, как они успеют нанести смертоносные удары.

Порадовать Трампа

Конечно, ключевая тема встречи в Анкаре – это оборонные инвестиции и индустрия самих 32 стран-членов. Прошлогодний саммит НАТО в Гааге вошел в историю как один из самых финансово амбициозных. Если раньше Альянс годами пытался заставить всех участников тратить хотя бы 2% своего ВВП на оборону, то в Гааге ставки взлетели к небесам. Страны обязались к 2035 году поднять свои военные расходы до рекордных 5% ВВП.

Именно этого требовала администрация Дональда Трампа — справедливого распределения финансового бремени, при котором европейские союзники перестанут надеяться исключительно на оборонный "зонтик" США и начнут платить за собственную безопасность наравне с Вашингтоном. Для Трампа, неоднократно критиковавшего европейцев за бесплатное пользование американской мощью, это решение стало большой политической победой.

Прямо сейчас Альянс находится в процессе "смещения бремени" (burden shifting на английском), когда европейцы принимают на себя финансовую ответственность за безопасность континента — такое себе НАТО 3.0.

В сущности, саммит в Анкаре должен закрепить этот транзит и показать первые реальные результаты реформы. В США открыто говорят о том, что в этом процессе есть как лидеры, так и лузеры.

- Некоторые союзники делают больше, чем другие. Мы видим, что впереди идут Польша, страны Северной Европы, страны Балтии и Германия. Некоторые из них уже достигли уровня оборонных расходов в 5% ВВП, у других есть очень убедительные планы, чтобы достичь этой отметки в ближайшее время, — сообщил во время брифинга Мэтью Уиттакер.

Дональд Трамп "разочарован Испанией", у которой нет убедительного видения, добавил дипломат.

Американцы анонсировали: те, кто больше делает, должны получать и определенные преимущества. Речь идет о "большем количестве контактов с руководством США, приоритете при закупках или оборонных контрактах и других формах сотрудничества". В конце концов, Уиттакер пообещал, что все будут удивлены финальной декларацией встречи лидеров в Турции.

Как Украина диктует тренды

Но дело не только в красивых планах, но и в реальном развитии промышленности. Деньги нужно конвертировать в заводы и линии, способные производить оружие в больших объемах. И с этим сейчас не все так просто.

Перед союзниками стоит двойная задача. С одной стороны, нужно наращивать производство классической техники – скажем, танков, артиллерии и систем ПВО. С другой — создавать производство современных технологий: дронов или роботизированных комплексов, которые сейчас изменяют правила игры в поле боя.

- Необходим реальный импульс для координации всей оборонной промышленности, чтобы повысить её эффективность и обеспечить производство большего количества того, что действительно нужно. Речь, очевидно, идёт о противовоздушной обороне, дальнобойных средствах высокоточного поражения и беспилотных системах.

Мы и впредь будем продвигать больше совместного производства, больше совместных предприятий, искать возможности, устранять барьеры — будь то со стороны ЕС, со стороны США или где-то посередине, — сказал американский посол.

Помочь побороть барьеры может как раз Украина. Параллельно с политической частью саммита в турецкой столице пройдет масштабный форум оборонной индустрии. Для украинской стороны важно присутствовать там и быть услышанной. Показать, что происходит интеграция промышленности Украины и стран-членов НАТО, несмотря на неготовность Альянса принять нашу страну в свои ряды.

По данным журналмстов, 15 государств вовлечены в переговоры и процессы, касающиеся совместного с Киевом производства. Пока Европа ищет пути перезапуска своего ОПК, украинцы предлагают готовые решения, быстрые испытания и прямую адаптацию оружия к вызовам современности. Украина давно превратилась из получателя помощи в ее контрибутора — и это будет зафиксировано в результатах саммита в Анкаре.

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