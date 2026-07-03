Череда циклонов пронесется через Беларусь 3.07.2026, 20:36

Иллюстрационное фото

Это скажется на погоде.

В Telegram-каналах Nadvorie и «Метеовайб» рассказали о погоде на предстоящую неделю в Беларуси. Ждем летнюю прохладу с дождями и ветром – их принесет череда циклонов. Но к выходным ситуация может измениться.

Большую часть недели с 6 июля на метеокартину в Беларуси будет влиять высотная циклоническая ложбина. Северо-западные потоки установят нестабильную и нежаркую погоду с непродолжительными дождями, в некоторые дни – с порывистым ветром, пишет «Метеовайб».

Ансамблевый прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) обещает в стране температуру на 1-3°C ниже нормы. Столбики термометров будут фиксировать около +20°C.

Telegram-канал Nadvorie сообщает, что северо-западный перенос воздушных масс в Беларуси установится с 3 до 8 июля. Через Скандинавию на европейскую территорию России (ЕТР) один за другим пойдут циклоны – наша республика будет находиться в их прохладных тыловых частях.

Локально вместе с дождями ударят грозы, а периоды без осадков будут кратковременными. Одним словом, в Беларуси будет сыро.

Кроме того, по информации канала Nadvorie, прогнозы численных моделей говорят о формировании отсеченного высотного циклона в первой декаде июля. «Этот циклон может здорово подпортить нам в Беларуси погодку», – предупредили специалисты.

Прогноз Белгидромета: грозы и +26°C максимум

Белгидромет в свою очередь в период с 6 до 8 июля включительно прогнозируют ночные температуры на уровне +7..+15°C. Днем в понедельник, 6 июля, воздух в стране прогреется до +18..+23°С.

А дневной максимум в первой половине грядущей недели государственные синоптики видят во вторник, 7-го, – +26°C на юго-востоке местами, передает БелТА.

Сильный порывистый ветер локально, кратковременные дожди, грозы местами – все это Белгидромет подтверждает.

Когда ждать в Беларуси потепления

Но к концу недели, как рассказал «Метеовайб», может увеличиться влияние нового теплового купола над Западной Европой. «Что, вероятно, приведет к повышению температуры», – спрогнозировали специалисты.

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