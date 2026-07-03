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Топ-5 фильмов с неожиданным финалом

  • 3.07.2026, 19:03
Топ-5 фильмов с неожиданным финалом

Они отлично подойдут для пятничного просмотра.

Предсказуемые финалы – это, конечно, удобно. Посмотрел, догадался, пошел спать. Но есть фильмы, которые в последние минуты полностью перечеркивают все, что вы думали о сюжете.

Все пять фильмов, которые рекомендует вам «24 канал», объединяет одно: финал, заставляющий переосмыслить все увиденное. Если вы любите кино, которое не отпускает даже после титров, – ваш список на ближайшие вечера готов.

«Побочный эффект»

Экспериментальные лекарства, депрессия и ночные прогулки во сне – плохая комбинация уже сама по себе. Но настоящий сюрприз ждет ближе к финалу, когда окажется, что все было совсем не так, как казалось.

«Остров проклятых»

Федеральный маршал прибывает на изолированный остров, чтобы расследовать исчезновение пациентки психиатрической больницы. Но чем глубже он погружается в дело, тем больше сомневается в собственных глазах. Один из тех фильмов, после финала которого понимаешь: все это время тебя мастерски водили за нос.

«Забирая жизнь»

Монреаль. Маньяк, который убивает жертв и буквально начинает жить их жизнью – использует их имена, карты, счета. Детективы зашли в тупик, поэтому дело передают агенту ФБР Иллиане Скотт. Она хочет проникнуть в голову убийцы – и это у нее получается гораздо лучше, чем она рассчитывала.

«Невидимый гость»

Успешный бизнесмен Адриан Дория просыпается в гостиничном номере рядом с мертвой любовницей. Свидетелей нет, кроме него в комнате никого не было. Адвокат Вирджиния Гудман пытается докопаться до правды – и делает это методично, версия за версией. Испанский триллер с финалом, который переписывает всю историю задним числом.

«Тело»

Испанское кино априори непредсказуемо – и этот фильм подтверждает правило. Молодой профессор теряет богатую жену, которая была заметно старше его. Подозрение падает на него – но дальше все становится еще интереснее: тело исчезает из морга, свидетели либо мертвы, либо скрываются, а вокруг дела начинается полумистическая активность. Детектив, в котором логическое объяснение появляется в последний момент – и оно того стоит.

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