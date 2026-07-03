«От этого уже трясет» 3.07.2026, 19:16

Иллюстрационное фото

Что происходит на кассах в магазинах «Мила».

Белоруска обратилась к руководству сети магазинов «Мила» с просьбой изменить правила для сотрудников, поскольку они мешают покупателям. Своим возмущением она поделилась в Threads, пишет «Зеркало».

— Дорогое руководство магазина «Мила». Измените, пожалуйста, правила для ваших сотрудников. Невозможно делать покупки. На кассе постоянно предлагают товары по акции. Говоришь: «Нет». Но кассиры продолжают предлагать другой товар. От слов «купите вот это и то» уже трясет. Я думаю, есть другие возможности увеличить продажи, — написала она.

Пользователи в комментариях поддержали ее, отметив, что им тоже надоел этот «колхозный подход к продажам»:

«О, из-за этого агрессивного маркетинга перестала ходить в «Милу». Цены почти везде одинаковые: шампунь и краску покупаю в частных магазинах, прокладки можно в продуктовом купить — просто прохожу мимо»

«И дайте возможность сидеть за кассой, работники так уставать не будут»

«Вы уже правда за***али и покупателей, и продавцов этой х***й. Что за колхозный подход к продажам».

«Эти скрипты работали в 2010-х, сейчас это вызывает отторжение, покупатель приходит в магазин за тем товаром, который действительно нужен. Прикассовую зону использовала для продажи воды, одноразовых штучных мелочей. Да и реально предоставьте возможность девочкам присаживаться во время рабочего дня на кассе, от этого же у девочек варикоз и текучка кадров»

«Жаль этих бедных девочек, но если они не будут этого делать, их оштрафуют. Так во многих магазинах. Скрипты продаж»

«Вот это агрессивное принуждение к покупке, понятно, скрипты и т. д. Купит что-то из предложенного один из десяти. А вы знаете сколько человек просто не зайдет в магазин и понесет деньги в гипер, где никто не втюхивает ненужное барахло? У человека на голове (в которой есть мозг) есть глаза (которые видят), и он сам протянет руку за нужным товаром. Обхожу стороной только поэтому. Вспоминаются продавцы на „Жданах“, от которых не отвязаться, зазывающие померить джинсы на картонке»

«Я там работала. Если даже одного покупателя пропущу и забуду сказать, заведующий прослушивает по камерам, потом вызывает к себе, мол пиши объяснительную плюс штраф. А, и да, угрожали увольнением по статье, если не буду говорить скрипты. Там адские условия работы, они поэтому всегда и везде комментарии отключают, чтоб никто правды не узнал»

«И уберите у касс эти акционные корзинки, стоишь с товаром в руках и негде разместить для удобства расчета»

«А мне жаль кассиров, их штрафуют, если они не будут это предлагать, попробуйте сами сотни раз за день произносить одно и то же».

«Я иду на опережение, сразу произнося «больше ничего не нужно, спасибо».

«Я тоже говорю, что больше ничего не надо, но все равно они оглашают весь список»

«Вы заставляете продавцов на кассе постоянно что-то предлагать. 1. Их жаль 2. Это не вызывает желания купить, а вызывает чувство отторжения и вины. 3. Продавцы, как под дулом пистолета, когда просишь их прекратить или отказываешься. Вы позор современной торговли!»

«Мне шепотом девушка-кассир сказала «Я не могу не предлагать, нас прослушивают»»

«Пожалейте свои кадры и покупателей. Проговаривая ваш акционный список на кассе, вы превращаетесь в лоточников!»

Некоторые отметили, что их не раздражают подобные предложения:

«У них, вероятно, план есть по этим товарам, я слушаю и все, если действительно ничего не надо. Думаете они прям так хотят говорить про эти товары каждый раз»

«Людей трясет от катаклизмов и кризисов, а вас — от туши со скидкой на кассе. Может, перед шопингом стоит выпить чашечку успокоительного чая, чтобы предложение купить мыло не казалось вам личным оскорблением и покушением на вашу свободу?»

«Такое чувство, что большинство комментаторов не прочитало пост. Никто не говорит, что продавцы плохие. Все прекрасно понимают, что их заставляют это делать. Это обращение к маркетологам, которые решили внедрить такие агрессивные способы продажи. Оно может и работает, но создает плохую репутацию и уже реально раздражает».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com