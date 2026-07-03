Дроны атаковали таинственный промышленный объект в Смоленской области РФ 3.07.2026, 13:35

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Фото: Reuters

На предприятии в результате воздушного удара начался пожар.

В ночь на 3 июля украинские БпЛА атаковали стратегические объекты в Смоленской области России, в результате чего повреждено промышленное предприятие. Об этом пишет Диалог.UA, который провел мониторинг соцсетей и мессенджеров.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что ночью 3 июля в регионе объявляли воздушную опасность. Он признал, что под атаку попал промышленный объект. На предприятии в результате воздушного удара начался пожар. Какое конкретно это предприятие, губернатор не уточнил. Анохин утверждает, что прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар.

Он призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности и при обнаружении частей БпЛА не подходить к ним.

Жители Смоленской области пока не сообщают, какую цель в их регионе атаковали украинские дроны. Минобороны РФ в своей сводке утверждает, что в ночь на 3 июля российская ПВО в небе над Смоленской областью сбивала украинские дроны, но не назвало их количество.

Всего же в ночь на пятницу российская ПВО в небе над Россией якобы сбила 155 украинских БпЛА самолетного типа. В Смоленской области находится много военных и стратегических объектов России, и ВСУ по ним регулярно наносят удары.

Например, в ночь на 25 февраля 2026 года украинские БпЛА «навестили» химический завод в городе Дорогобуже, чья аммиачная селитра применяется в военно-промышленном комплексе России.

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