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Российского генерала отправили в СИЗО по делу о ЧВК, в которой «обнуляли» недовольных

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  • 3.07.2026, 13:58
Российского генерала отправили в СИЗО по делу о ЧВК, в которой «обнуляли» недовольных
Фото: РИА Новости

Стали известны интересные подробности.

Генерал-майора ВС РФ Александра Дембицкого, ранее командовавшего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа, арестовали на два месяца по уголовному делу ЧВК «Ястреб», основателя которой обвинили в убийствах, вымогательствах, похищениях и других преступлениях в отношении своих бойцов. Об отправке в Дембицкого в СИЗО «Лефортово» по делу об особо крупном мошенничестве РБК сообщили знающие об этом источники, а также пятеро потерпевших; информацию об аресте подтвердили и в 235-м гарнизонном военном суде. По словам собеседников издания, генералу вменяют организацию мошеннической схемы с выплатами военнослужащим, в результате которой было украдено более 8,8 млн руб.

Дело, по которому обвиняют Дембицкого, было открыто в феврале 2025 года, его ведет Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР, которое уже допросило более 800 свидетелей. Накануне ареста генерала в Белгородском суде начался процесс по делу основателя воевавшей в Украине ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, который вместе с предполагаемыми сообщниками находится под стражей по обвинению в ряде преступлений. Среди прочего десяти подельникам вменяли расправы и пытки над недовольными членами группы. «Ястреб», по словам Марущенко, действовал на базе 22-го мотострелкового полка в составе 44-го армейского корпуса, которым командовал Дембицкий. Последний вину не признал и заявил, что будет обжаловать решение об аресте.

Источники РБК говорят, что потерпевшими по делу признаны 89 военнослужащих. По словам собеседников, Марущенко и его сотрудники побуждали приходивших в военкоматы новобранцев вступать в ЧВК «Ястреб», обещая, что те будут «получать значительно больше денег и избегут армейских проблем». Однако впоследствии у рекрутов требовали по 30-200 тыс. руб. из единовременных выплат на «оформление документов», закупку дронов и экипировки или обещание не направлять их на линию боевого соприкосновения. Один из кандидатов отдал злоумышленникам 1,25 млн руб.

В августе 2024-го сообщники похитили в Белгородской области служившего в пункте связи сержанта и на базе ЧВК в село Мясоедово, избивая привязанного к дереву потерпевшего в течение несколько дней, добились передачи им 500 тыс. руб.

Помимо этого, как считает следствие, в сентябре 2024 года подельники похитили в Петербурге военкора Романа Семенова, который передавал собранные данные о преступлениях группы «Ястреб» силовикам. В полевом лагере в Луге у него отобрали 35 тыс. руб., а также избивали и пытали водой. Затем Семенова отвезли в Мясоедово, где удерживали 12 дней, заявили следователи. У жены потерпевшего потребовали 1 млн руб., угрожая убийством мужа. Семенова отпустили по приказу Марущенко лишь после того, как супруга похищенного обратилась в полицию.

Сообщается, что глава ЧВК заключил досудебное соглашение со следствием и дал признательные показания. Подельникам предъявлены обвинения в убийствах, незаконном обороте оружия, нарушении неприкосновенности жилища, особо крупном мошенничестве, вымогательстве, двух похищениях и превышении полномочий с применением пыток.

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