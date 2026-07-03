Иран отказался сдать контроль над Ормузским проливом 9 3.07.2026, 14:52

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В обмен на миллиарды замороженных резервов.

Представители США, ведущие переговоры с Ираном, полагали, что перспектива разморозки миллиардов долларов окажется достаточным «пряником», чтобы заставить Тегеран отказаться от планов взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

В общей сложности в других странах заблокировано до $100 млрд, а на переговорах в Катаре на этой неделе представители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предлагали начать с выдачи $6 млрд, находящихся в этой стране, рассказали The Wall Street Journal люди, знакомые с ходом обсуждений.

Но Иран, по их словам, в четверг дал понять: этих средств недостаточно, чтобы изменить его позицию. По возвращении из Катара замминистра иностранных дел Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив находится «под контролем Ирана», а не США. Вечером того же дня военные Ирана предупредили, что любое судно, не следующее по одобренному им маршруту, получит «немедленный и мощный» ответ. Сейчас бόльшая часть судов по согласованию с Международной морской организацией ООН пользуется двумя маршрутами вдоль побережья Омана, противоположного иранскому.

Иран хочет взимать плату с каждого проходящего судна в обмен на такие услуги, как обеспечение безопасности, и надеется получать львиную долю из тех $40 млрд, что такая политика может принести. США и другие страны Персидского залива отклонили это требование.

По словам источников WSJ, участники переговоров рассматривают альтернативное предложение от Омана, согласно которому морские услуги будут оплачиваться из фонда, финансируемого добровольными пожертвованиями. По их словам, Оман провел переговоры с нефтяными и судоходными компаниями, чтобы выяснить, готовы ли они делать такие взносы. Иран возражает против этой схемы, поскольку она не предполагает прямого взимания сборов.

Но Ирану «легче было нарушить работу пролива, чем обеспечить устойчивое управление им», у него нет для этого необходимого оборудования и компетенций, указывает Санам Вакил, директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в лондонском аналитическом центре Chatham House:

«Иран пытается открыть пролив на своих условиях и не хочет отказываться от того рычага влияния, который он приобрел».

В ряде ведущих европейских стран приходит понимание, что судам придется уплачивать сборы Ирану и Оману за проход по Ормузскому проливу, пишет Bloomberg.

Два человека, знающих о неформальных дискуссиях среди чиновников, охарактеризовали перспективу введения какого-либо сервисного сбора по итогам войны США с Ираном как нечто само собой разумеющееся. По их словам, в частных беседах некоторые официальные лица арабских стран Персидского залива придерживаются того же мнения, хотя это не обязательно является официальной позицией их правительств.

При этом европейские страны требуют от иранских и оманских властей не допускать дискриминации судов по признаку национальной принадлежности. Великобритания, Франция и другие страны также выступают за создание международной коалиции, которая помогла бы разминировать Ормузский пролив, но это будет зависеть от хода переговоров между США и Ираном по заключению постоянного мирного соглашения.

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