В Курской области РФ взлетело в воздух авто с местной элитой 2 3.07.2026, 15:01

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Фото: Александр Хинштейн/telegram

Ранены пять чиновников.

В городе Рыльске Курской области РФ на мине взорвался автомобиль с сотрудниками местной администрации. Инцидент якобы был «запланированной операцией». Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, взрыв произошел утром в центре города, когда служебный автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района наехал на взрывное устройство. Он утверждает, что взрыв мог быть дистанционно управляемым, пишет «Главред».

В результате инцидента пострадал глава района Владимир Ковальчук. У него диагностированы минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения ног.

За рулем находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Он получил ранение в живот и осколочное поражение бедра.

Также начальник управления культуры и специалист отдела по чрезвычайным ситуациям находились рядом в момент взрыва. Они получили акубаротравмы и осколочные ранения конечностей и были госпитализированы.

На месте происшествия работают саперы, обстоятельства инцидента устанавливаются. Официально российская сторона не уточняет, кого именно подозревают в подрыве.

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