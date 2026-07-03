В Курской области РФ взлетело в воздух авто с местной элитой

В Курской области РФ взлетело в воздух авто с местной элитой2
- 3.07.2026, 15:01
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Ранены пять чиновников.
В городе Рыльске Курской области РФ на мине взорвался автомобиль с сотрудниками местной администрации. Инцидент якобы был «запланированной операцией». Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, взрыв произошел утром в центре города, когда служебный автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района наехал на взрывное устройство. Он утверждает, что взрыв мог быть дистанционно управляемым, пишет «Главред».
В результате инцидента пострадал глава района Владимир Ковальчук. У него диагностированы минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения ног.
За рулем находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Он получил ранение в живот и осколочное поражение бедра.
Также начальник управления культуры и специалист отдела по чрезвычайным ситуациям находились рядом в момент взрыва. Они получили акубаротравмы и осколочные ранения конечностей и были госпитализированы.
На месте происшествия работают саперы, обстоятельства инцидента устанавливаются. Официально российская сторона не уточняет, кого именно подозревают в подрыве.