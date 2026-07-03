Видеофакт: Белорусы купаются на Дроздах прямо во время удара молнии 5 3.07.2026, 14:46

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Публикация собрала тысячи просмотров и десятки разных реакций.

В Threads появилось видео, на котором люди купаются в водохранилище Дрозды прямо во время молнии. Публикация собрала тысячи просмотров и десятки разных реакций. В основном люди недоумевают — это же небезопасно, пишет Onliner.

Вот только несколько комментариев, оставленных под видео:

«Небяспечна пад час навальніцы знаходзіцца ў вадзе. Ды ўвогуле лепш пакінуць да пачатку навальніцы як мага хутчэй пляж. Так будзе бяспечней».

«Я даже окна закрываю, а тут…»

«Во, мы тоже так поехали компанией три года назад на стайки купаться перед грозой. Приехали, пляж оцеплен, скорая, Под деревом лежит девушка накрытая простынкой. Молния ударила. Купаться в грозу перехотелось, вообще».

«О чем думают люди, купающиеся в грозу…»

«Были случаи, когда человек погибал в водоеме, в который ударила молния»

Насколько рискованно купаться в воде, когда сверкает молния, и как правильно вести себя в этой ситуации, чтобы избежать опасности? Журналисты спросили у эксперта.

— Были случаи, когда молния била в водоем и человек, находившийся в нем, тоже погибал. Другой пример: мужчина ехал по полю на велосипеде и, видимо, разговаривал по телефону. В итоге он тоже погиб, а рядом с трупом нашли мобильник, — рассказал журналистам Максим Клочко, начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ при МЧС.

Если гроза застала на пляже, можно примерно определить расстояние до удара молнии. Для этого нужно засечь время между вспышкой и раскатом грома: каждые три секунды соответствуют примерно одному километру.

Если интервал между вспышкой и громом составляет менее 10 секунд, следует как можно быстрее покинуть открытое пространство и найти укрытие.

— Предположим, что в такой ситуации мы находимся на пляже. Вам нужно оперативно осмотреться. Молния бьет в самые высокие точки на поверхности, поэтому любые деревья (особенно стоящие отдельно), столбы, щиты и железные грибки — это зона риска. В воде тоже находиться нельзя: она отличный проводник тока. Так что я бы побежал в машину. Ну, а если вы приехали на водоем не на транспорте, прячьтесь в кафе. Отключите мобильный телефон.

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