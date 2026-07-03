закрыть
3 июля 2026, пятница, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Белорусы купаются на Дроздах прямо во время удара молнии

5
  • 3.07.2026, 14:46
  • 2,226
Видеофакт: Белорусы купаются на Дроздах прямо во время удара молнии

Публикация собрала тысячи просмотров и десятки разных реакций.

В Threads появилось видео, на котором люди купаются в водохранилище Дрозды прямо во время молнии. Публикация собрала тысячи просмотров и десятки разных реакций. В основном люди недоумевают — это же небезопасно, пишет Onliner.

Wyświetl w Threads

Вот только несколько комментариев, оставленных под видео:

«Небяспечна пад час навальніцы знаходзіцца ў вадзе. Ды ўвогуле лепш пакінуць да пачатку навальніцы як мага хутчэй пляж. Так будзе бяспечней».

«Я даже окна закрываю, а тут…»

«Во, мы тоже так поехали компанией три года назад на стайки купаться перед грозой. Приехали, пляж оцеплен, скорая, Под деревом лежит девушка накрытая простынкой. Молния ударила. Купаться в грозу перехотелось, вообще».

«О чем думают люди, купающиеся в грозу…»

«Были случаи, когда человек погибал в водоеме, в который ударила молния»

Насколько рискованно купаться в воде, когда сверкает молния, и как правильно вести себя в этой ситуации, чтобы избежать опасности? Журналисты спросили у эксперта.

— Были случаи, когда молния била в водоем и человек, находившийся в нем, тоже погибал. Другой пример: мужчина ехал по полю на велосипеде и, видимо, разговаривал по телефону. В итоге он тоже погиб, а рядом с трупом нашли мобильник, — рассказал журналистам Максим Клочко, начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ при МЧС.

Если гроза застала на пляже, можно примерно определить расстояние до удара молнии. Для этого нужно засечь время между вспышкой и раскатом грома: каждые три секунды соответствуют примерно одному километру.

Если интервал между вспышкой и громом составляет менее 10 секунд, следует как можно быстрее покинуть открытое пространство и найти укрытие.

— Предположим, что в такой ситуации мы находимся на пляже. Вам нужно оперативно осмотреться. Молния бьет в самые высокие точки на поверхности, поэтому любые деревья (особенно стоящие отдельно), столбы, щиты и железные грибки — это зона риска. В воде тоже находиться нельзя: она отличный проводник тока. Так что я бы побежал в машину. Ну, а если вы приехали на водоем не на транспорте, прячьтесь в кафе. Отключите мобильный телефон.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский