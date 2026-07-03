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Зеленский о Путине: У него нет мышц

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  • 3.07.2026, 14:13
  • 4,762
Зеленский о Путине: У него нет мышц
Владимир Зеленский

Это показал комбинированный удар по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля в Киеве возле руин многоэтажного дома, разрушенного комбинированной (ракетно-дроновой) атакой армии РФ, заявил, что продолжение войны, новые удары нужны только кремлевскому диктатору. Видео ответа президент журналистам опубликовали на странице «Новостей Live» в Facebook.

«У него (Владимира Путина) выборы в сентябре - нашим политикам нужно не забывать, что не у нас, – нам нужно отстоять свою страну. Ему (Владимиру Путину) нужна сплоченная Россия для поддержки партии, он боится хаоса. Ему нужно все это, нужно показать мышцы, а мышц у него на поле боя нет, поэтому он предпринимает такие шаги», – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что Украина готова к переговорам, к встречам. «Он (Владимир Путин) физически боится встречаться», – резюмировал Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил сотрудников ГСЧС, полиции и экстренных служб за оперативную работу, отметив важность помощи местных властей. По его словам, у Владимира Путина остался последний довод в войне – баллистика, поэтому Украине нужна антибаллистика от США и других союзников.

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