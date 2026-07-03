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Длинные очереди за бензином разбили иллюзию нормальной жизни россиян

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  • 3.07.2026, 14:42
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Длинные очереди за бензином разбили иллюзию нормальной жизни россиян

Война и удары по нефтепереработке вызвали нехватку топлива по всей стране.

В России усугубился топливный кризис. Длинные очереди на автозаправках и перебои с бензином становятся заметны в разных регионах страны — от Крыма до Сибири и Дальнего Востока. По данным источников, ситуация связана с ударами по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, которые вывели из строя примерно 25–33% мощностей переработки, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно остро дефицит ощущается в Подмосковье, где, по сообщениям, приостановлена работа крупных нефтеперерабатывающих предприятий, включая Московский НПЗ и завод в Татарстане. Это привело к сокращению поставок и росту нагрузки на оставшиеся сети заправок, включая станции крупных госкомпаний.

На АЗС фиксируются многочасовые очереди, в отдельных регионах вводятся талоны и режимы повышенной готовности. В Иркутской области и на Дальнем Востоке сообщается о перебоях, в некоторых местах даже устанавливают дополнительные санитарные и сервисные зоны для водителей. Независимые заправочные станции массово закрываются.

По оценкам, до 20% таксопарков в отдельных городах простаивают из-за нехватки топлива, а цены на бензин растут. Власти обсуждают возможный импорт топлива и временное использование более низкокачественных марок бензина, однако официально заявляют, что сбои носят локальный характер.

Путин признал наличие «определенного дефицита» и провел экстренное совещание. Эксперты отмечают, что топливный кризис становится испытанием для внутренней устойчивости и демонстрирует, как военные действия отражаются на повседневной жизни граждан.

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