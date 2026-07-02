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Дефицит бензина в России может затянуться на месяцы

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  • 2.07.2026, 20:19
Дефицит бензина в России может затянуться на месяцы

Кризис только начинается.

Набирающий обороты топливный кризис, охвативший почти все российские регионы, в том числе более 40, где введены официальные ограничения на продажу бензина, имеет все шансы на то, чтобы стать крупнейшим в современной истории страны.

В ближайший месяц увеличить загрузку российских нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, сообщил «Коммерсанту» источник в нефтяной отрасли. По его словам, в этом месяце объемы переработки «в лучшем случае» останутся на июньских уровнях, и то если не будет новых атак на НПЗ.

По оценкам Energy Intelligence, в июне объемы переработки нефти в РФ обвалились на 25% в годовом выражении — до 3,91 млн баррелей в сутки, минимума более чем за 20 лет. Производство бензина сократилось на 17% год к году — до 850 тысяч баррелей в сутки — что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.

Простои НПЗ достигли «экстраодинардных» масштабов, сказал Associated Press аналитик Energy Intelligence Лайам Пич: с марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Московский НПЗ — дважды, «Нижегороднефтеоргсинтез» — дважды, а рекордсменом стал Туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз.

«Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, - отмечает стратег „Финама“ Ярослав Кабаков. — Пик сезонного спроса традиционно приходится на август–сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне». Ставший дефицитным бензин стремительно дорожает: по итогам июня годовой рост розничных цен на топливо достиг 20% — рекорда с 2010 года.

На частных АЗС, не связанных с крупными нефтяными компаниями, литр бензина продают по 120 или даже 140 рублей. В Крыму и Севастополе, ставшими эпицентром бензинового бедствия, цены достигли 200 рублей за литр.

Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, говорит глава консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Уифер. «Это происходит в критическое время для российской экономики, когда начинается сезон уборки урожая», — подчеркивает он.

Чтобы сгладить бензиновый кризис, Россия, второй по объемам экспортер нефти в мире, решилась не прежде немыслимое — импорт бензина морем. По данным Reuters, стартовали закупки индийского бензина, и первые партии — около 60 тысяч тонн — прибудут в один из портов в ближайшее время. Кроме того, 50 тысяч тонн бензина в рамках гуманитарной помощи согласился поставить Казахстан.

Для России это полезная, но не очень большая поддержка, указывает аналитик Freedom Finance Владимир Чернов: «Если брать летнее потребление около 110 тысяч тонн бензина в сутки, то 50 тысяч тонн — это меньше половины одного дня спроса по стране. Даже если считать текущий разрыв между производством и потреблением, такого объема хватит примерно на пару дней дефицита». Поэтому Казахстан может закрыть самые острые провалы в отдельных регионах, но не полностью заменить нормальную работу российских НПЗ, подчеркивает Чернов.

Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции, ограничений интернета и крушения надежд на скорое окончание войны. «Очевидно, что существует социальный кризис, связанный с топливом, и он может перерасти в политический, хотя пока серьезных последствий нет», — отмечает политический аналитик Андрей Колесников. «Это усиливает чувство усталости, которое перерастает в раздражение. Но поскольку у людей нет инструментов для изменения ситуации, они только и делают, что ворчат на власти и на то, что война не заканчивается», — говорит Колесников.

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