Apple выпустит пять новых моделей iPhone 1 2.07.2026, 20:50

1,020

Первая волна премьер ожидается уже осенью.

Выбрать следующий iPhone вскоре станет еще сложнее, ведь «яблочная» корпорация готовит сразу несколько громких премьер.

Во второй половине 2026-го и первой половине 2027 года Apple представит как минимум пять новых моделей iPhone, пишет Nikkei Asia со ссылкой на инсайдеров.

Первая волна премьер ожидается уже осенью.

Именно тогда должна дебютировать линейка iPhone 18. В нее войдут iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый в истории компании складной iPhone, который некоторые источники называют iPhone 18 Fold или iPhone 18 Ultra.

Один из поставщиков рассказал изданию, что Apple уже резервирует чипы и другие компоненты для этих устройств, несмотря на то, что спрос на iPhone 17 остается высоким.

Причем самые большие ожидания компания, похоже, возлагает на складную модель. По информации инсайдеров, она уже увеличила план производства таких гаджетов с 7–8 млн до примерно 10 млн экземпляров.

Но на этом Apple останавливаться не собирается. Уже в первой половине 2027 года компания планирует представить базовый iPhone 18 и iPhone Air.

Не исключено, что позже появятся и новые бюджетные модели. Но сроки их выхода пока остаются загадкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com