Украинские дроны за 48 часов «выключили» 12 электроподстанций в Крыму и на Донбассе 4 2.07.2026, 21:17

1,856

Иллюстративное фото

Видеофакт.

Украинские дроны всего за 48 часов в течение 1 и 2 июля поразили 12 электроподстанций и 1 газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди.

Дроны ССС поразили следующие электроподстанции:

ПС 35 кВ «Озерненская», нп Карьерное, АР Крым, 9 батальон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

ПС 110 кВ «Родниково», нп Аркадиевка, АР Крым, 9 батальон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

ПС 110/35 кВ «Выпасное», нп Выпасное, АР Крым, группировка СБС «Феникс» ГНСУ

ПС 220 кВ «Донузлав», нп Крыловка, АР Крым, 427 ОБр СБС «Рарог»

ПС 110 кВ «Карьерное», нп Карьерное, АР Крым, 9 батальон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

ПС 110 кВ «Митяево», нп Митяево, АР Крым, 9 батальон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

ПС 220 кВ «Феодосийская», нп Феодосия, АР Крым, 1 ОЦ СБС

Старобешевская ТЭС, нп Новый Свет, Донецкая обл., 2 бат «Wormbusters» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

ПС 110кВ на СЭС «Охотниково», нп Карьерное, АР Крым, 1 ОЦ СБС

ПС 110кВ, нп Широкое, АР Крым, 1 ОЦ СБС

ПС 330 кВ «Западно-Крымская», нп Карьерное, АР Крым, группировка СБС «Феникс» ГНСУ, 412 ОБр СБС «Nemesis»

Электроподстанция в нп Тимоново, Луганская обл., 20 ОБр СБС «К-2»

Кроме того, был поражен склад горюче-смазочных материалов в нп Мелитополь, Запорожская обл. ударом 412 ОБР СБС «Nemesis».

Также дроны 20 ОБр СБС «К-2» прилетели по газораспределительной станции в нп Айдар, Луганская обл.

«Ночь какая лунная, звездная, ясная… Москва ляжет», — написал «Мадяр».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com