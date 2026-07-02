Украинские дроны за 48 часов «выключили» 12 электроподстанций в Крыму и на Донбассе

Украинские дроны за 48 часов «выключили» 12 электроподстанций в Крыму и на Донбассе4
- 2.07.2026, 21:17
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Видеофакт.
Украинские дроны всего за 48 часов в течение 1 и 2 июля поразили 12 электроподстанций и 1 газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди.
Дроны ССС поразили следующие электроподстанции:
ПС 35 кВ «Озерненская», нп Карьерное, АР Крым, 9 батальон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
ПС 110 кВ «Родниково», нп Аркадиевка, АР Крым, 9 батальон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
ПС 110/35 кВ «Выпасное», нп Выпасное, АР Крым, группировка СБС «Феникс» ГНСУ
ПС 220 кВ «Донузлав», нп Крыловка, АР Крым, 427 ОБр СБС «Рарог»
ПС 110 кВ «Карьерное», нп Карьерное, АР Крым, 9 батальон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
ПС 110 кВ «Митяево», нп Митяево, АР Крым, 9 батальон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
ПС 220 кВ «Феодосийская», нп Феодосия, АР Крым, 1 ОЦ СБС
Старобешевская ТЭС, нп Новый Свет, Донецкая обл., 2 бат «Wormbusters» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
ПС 110кВ на СЭС «Охотниково», нп Карьерное, АР Крым, 1 ОЦ СБС
ПС 110кВ, нп Широкое, АР Крым, 1 ОЦ СБС
ПС 330 кВ «Западно-Крымская», нп Карьерное, АР Крым, группировка СБС «Феникс» ГНСУ, 412 ОБр СБС «Nemesis»
Электроподстанция в нп Тимоново, Луганская обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Кроме того, был поражен склад горюче-смазочных материалов в нп Мелитополь, Запорожская обл. ударом 412 ОБР СБС «Nemesis».
Также дроны 20 ОБр СБС «К-2» прилетели по газораспределительной станции в нп Айдар, Луганская обл.
«Ночь какая лунная, звездная, ясная… Москва ляжет», — написал «Мадяр».