В Гомельской области усилили меры безопасности 2.07.2026, 22:02

В приграничье отправили спецподразделения милиции.

В приграничье Гомельской области Беларуси усилены меры безопасности. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, передает БелТА.

Глава МВД уточнил, что все подразделения белорусской милиции, в том числе спецподразделения, будут работать по усиленному варианту. Его задействуют не только в местах проведения массовых мероприятий 3 июля, но и по всей республике.

«Особенно усилена безопасность в приграничье Гомельской области. Туда переброшены дополнительные наряды, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан», — подчеркнул Кубраков.

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