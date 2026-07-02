В Гомельской области усилили меры безопасности
- 2.07.2026, 22:02
В приграничье отправили спецподразделения милиции.
В приграничье Гомельской области Беларуси усилены меры безопасности. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, передает БелТА.
Глава МВД уточнил, что все подразделения белорусской милиции, в том числе спецподразделения, будут работать по усиленному варианту. Его задействуют не только в местах проведения массовых мероприятий 3 июля, но и по всей республике.
«Особенно усилена безопасность в приграничье Гомельской области. Туда переброшены дополнительные наряды, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан», — подчеркнул Кубраков.