Министр обороны Германии: Война в Украине входит в решающую фазу 2.07.2026, 22:16

Борис Писториус

Именно сейчас союзники должны усиливать поддержку Киева.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что война страны-агрессора РФ против Украины вступает в «возможно, решающую фазу», и именно сейчас союзники должны сохранять или даже усиливать поддержку Киева. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel , которое опубликовали 2 июля.

Его спросили о подготовке нового пакета помощи Украине, который планируют обсудить на саммите НАТО. Речь идет о фонде в размере €40 млрд для поддержки Украины, из которых Германия готова предоставить примерно €12 млрд.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в стабильном финансировании для производства вооружений и продолжения обороны против российской агрессии. По его словам, речь идет не только о краткосрочной помощи, но и о долгосрочной совместной ответственности партнеров в рамках НАТО.

«Война в Украине, возможно, вступила в решающую фазу, и мы должны использовать этот момент. [...] Я считаю это нашей общей ответственностью – не ослаблять усилия и не сокращать поддержку», – сказал Писториус.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com