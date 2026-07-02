Министр обороны Германии: Война в Украине входит в решающую фазу
- 2.07.2026, 22:16
Именно сейчас союзники должны усиливать поддержку Киева.
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что война страны-агрессора РФ против Украины вступает в «возможно, решающую фазу», и именно сейчас союзники должны сохранять или даже усиливать поддержку Киева. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel , которое опубликовали 2 июля.
Его спросили о подготовке нового пакета помощи Украине, который планируют обсудить на саммите НАТО. Речь идет о фонде в размере €40 млрд для поддержки Украины, из которых Германия готова предоставить примерно €12 млрд.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в стабильном финансировании для производства вооружений и продолжения обороны против российской агрессии. По его словам, речь идет не только о краткосрочной помощи, но и о долгосрочной совместной ответственности партнеров в рамках НАТО.
«Война в Украине, возможно, вступила в решающую фазу, и мы должны использовать этот момент. [...] Я считаю это нашей общей ответственностью – не ослаблять усилия и не сокращать поддержку», – сказал Писториус.