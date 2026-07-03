СБУ превратила в пепел истребители РФ в Крыму 4 3.07.2026, 14:29

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фото: Getty Images

Второй раз за неделю нанесен удар по ангарам с истребителями на аэродроме «Саки».

Второй раз за неделю СБУ нанесла удар по военному аэродрому «Саки» в Крыму. Были поражены семь ангаров, в которых находились российские истребители и бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24. Об этом сообщила СБУ.

В рамках 40-дневной операции по оказанию давления на Россию, поставленной президентом Украины Владимиром Зеленским, украинские беспилотники атаковали аэродромы «Саки» и «Гвардейское».

По данным СБУ, на аэродроме «Саки» были поражены семь ангаров для хранения авиационной техники. В них находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24.

«По предварительной информации, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов. Это уже второй удар СБУ по аэродрому «Саки» за текущую неделю», - сообщили в ведомстве.

Атака на «Гвардейское»

Параллельно был нанесен удар по аэродрому «Гвардейское», где, по данным СБУ, были поражены два ангара. В них хранились беспилотники типа «Шахед», а также авиационное оборудование.

«Военные аэродромы «Саки» и «Гвардейское» являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму. Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, которые наносят ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивают действия российской группировки на южном направлении», - пояснили в СБУ.

Комментарий СБУ

По словам руководителя СБУ Евгения Хмары, подобные операции направлены на системное снижение военного потенциала России. Он заявил, что каждая спецоперация украинских сил безопасности уменьшает возможности противника вести войну.

«Каждая наша спецоперация - это минус вражеская авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, обеспечивающие российскую агрессию. Мы и в дальнейшем будем максимально давить на врага как на передовой, так и в глубоком тылу, лишая его возможностей вести войну против Украины», - подчеркнул Хмара.

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