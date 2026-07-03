«Белавиа» переносит рейс Минск-Санья-Минск 3.07.2026, 14:00

фото: tut.by

Из-за тайфуна Maysak.

«Белавиа» переносит рейс Минск-Санья-Минск с 4 на 5 июля из-за тайфуна Maysak, сообщила пресс-служба национального авиаперевозчика.

По прогнозам метеоцентра КНР, тайфун принесет сильные ветра с дождями в южные регионы страны и затем постепенно пойдет на спад.

«Maysak создает серьезную угрозу безопасности полетов, в связи с чем «Белавиа» переносит рейсы B2 753/754 из Минска в Санью и обратно на один день: с 4.07. на 05.07», — предупредили в «Белавиа».

5 июля время вылета запланировано прежним, согласно расписанию.

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