Тело Хаменеи выставили на всеобщее обозрение 3.07.2026, 13:41

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Фото: Vahid Salemi, AP

Иранские власти заявляют, что церемония продлится несколько дней.

В Тегеране проходит прощание с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, тело которого было выставлено для публичного прощания в комплексе Grand Mosalla. По данным государственных СМИ, церемония собрала иностранных дипломатов, религиозных деятелей разных конфессий и высокопоставленных представителей иранских властей, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).

На траурных мероприятиях присутствуют представители военного руководства, включая Корпус стражей исламской революции, а также члены правительства. Люди проходят мимо гроба Хаменеи и членов его семьи, погибших в результате ударов в начале конфликта с участием США и Израиля.

Отдельное внимание привлекло появление нового главы КСИР генерала Ахмада Вахиди, который впервые публично показался после начала войны. Он участвует в организационных встречах, связанных с похоронами, и считается ключевой фигурой в текущем военном и политическом руководстве страны.

Иранские власти заявляют, что церемония прощания продлится несколько дней и охватит разные регионы страны. В Тегеране ожидают прибытия миллионов участников — по оценкам официальных лиц, число может достигнуть 15–20 миллионов человек, что сделает событие крупнейшими государственными похоронами в истории Ирана.

На фоне траура в стране действует хрупкое перемирие между Ираном и США после предварительных договоренностей о прекращении конфликта. Несколько стран, включая Пакистан, Китай и государства региона, направили своих представителей для участия в церемонии.

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