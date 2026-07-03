Тело Хаменеи выставили на всеобщее обозрение
- 3.07.2026, 13:41
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Иранские власти заявляют, что церемония продлится несколько дней.
В Тегеране проходит прощание с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, тело которого было выставлено для публичного прощания в комплексе Grand Mosalla. По данным государственных СМИ, церемония собрала иностранных дипломатов, религиозных деятелей разных конфессий и высокопоставленных представителей иранских властей, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).
На траурных мероприятиях присутствуют представители военного руководства, включая Корпус стражей исламской революции, а также члены правительства. Люди проходят мимо гроба Хаменеи и членов его семьи, погибших в результате ударов в начале конфликта с участием США и Израиля.
Отдельное внимание привлекло появление нового главы КСИР генерала Ахмада Вахиди, который впервые публично показался после начала войны. Он участвует в организационных встречах, связанных с похоронами, и считается ключевой фигурой в текущем военном и политическом руководстве страны.
Иранские власти заявляют, что церемония прощания продлится несколько дней и охватит разные регионы страны. В Тегеране ожидают прибытия миллионов участников — по оценкам официальных лиц, число может достигнуть 15–20 миллионов человек, что сделает событие крупнейшими государственными похоронами в истории Ирана.
На фоне траура в стране действует хрупкое перемирие между Ираном и США после предварительных договоренностей о прекращении конфликта. Несколько стран, включая Пакистан, Китай и государства региона, направили своих представителей для участия в церемонии.