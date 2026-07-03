закрыть
3 июля 2026, пятница, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Мальчик катался по щенку на велосипеде, девочка бросила о землю»

6
  • 3.07.2026, 12:46
  • 3,850
«Мальчик катался по щенку на велосипеде, девочка бросила о землю»

Резонансная история из Турова.

В соцсетях обсуждают резонансный случай из Турова. Как уверяют участники событий, в течение нескольких дней дети издевались над двухмесячным щенком — переехали лапы, бросали о землю. Животному попытались помочь в нескольких ветклиниках, но спасти собаку не удалось. Историю предали огласке, также было подано заявление о жестоком обращении в милицию, пишет Onliner.

«Щенок был жив»

Подробности случившегося рассказала Татьяна. По словам женщины, о щенке, которому нужна помощь, она узнала от дочери-подростка.

— Моя 13-летняя дочь ездила в Туров на несколько дней в гости — мы живем в 25 километрах, в Житковичах. Вернувшись, дочь ходила грустная, на вопросы отвечала, что у нее плохое настроение. Но все же рассказала, что случайно услышала на улице разговор двух мальчиков: один рассказывал другому, что есть щенок, недавно какой-то мальчик катался по нему на велосипеде, до обеда собачка ползала, а потом девочка бросила щенка о землю — он уже лежал.

По словам женщины, разговор с дочкой состоялся ближе к 12 часам ночи. Дальше Татьяна вместе с подругой решили поехать в Туров, чтобы найти пострадавшее животное. Спустя примерно час поисков щенка нашли лежащим под балконом многоквартирного дома.

Фото: Onliner

— Он был жив: лежал, тяжело стонал. Мы отвезли его в нашу местную ветклинику, также я вызвала милицию, чтобы написать заявление за жестокое обращение. Милиция приехала, составила протокол, потом уехала в Туров.

По словам собеседницы, сразу же на такси щенка отвезли в ветклинику в Пинск. Состояние собаки, вспоминает женщина, было близким к коме. Медики смогли определить возраст и пол животного — девочка, два месяца, вес 1,5 килограмма.

Через два дня, которые собака провела в стационаре в Пинске, специалисты рекомендовали перевезти животное в другую клинику. В заключении сказано, что состояние щенка тяжелое, есть закрытая ЧМТ.

Фото: Onliner

— Гарантий никаких не давали. Хотя в Пинске щенок начал поднимать голову, ей стало лучше. Потом мы перевезли ее в Гомель, но ночью (30 июня) она умерла.

Причину смерти, объясняет Татьяна, должна установить экспертиза.

Откуда появилось видео c предполагаемым моментом издевательств?

Однако на этом история не закончилась. Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается в подписи, запечатлен момент издевательства над животным.

Видео снято с расстояния, качество ролика оставляет желать лучшего, поэтому рассмотреть, что происходит на детской площадке, достаточно сложно. В комментариях некоторые резонно подметили: почему снимавший человек не пришел на помощь? Как пояснила Татьяна, видео снято камерой видеонаблюдения, установленной на доме рядом с детской площадкой.

@tshevirs719

♬ Motivation epic - Ofyra

Активно историю со щенком из Турова в соцсетях освещает волонтер и зоозащитница из Витебска Татьяна Шевчик. Как рассказала сама женщина, к ней обратились за помощью сразу после того, как щенок был найден.

— Мне передали номера телефонов родителей двоих детей, которые были на видео. Я попыталась у них узнать, что произошло, а также их реакцию и отношение. Столкнулась с полной стеной непонимания: мама девочки не подтвердила (там особо и не видно), что это ее ребенок, спросила, почему я звоню только ей, ведь там были и другие дети. Сожаления я не услышала, взаимопонимания мы не нашли.

Из этого разговора, по словам волонтера, она узнала: щенок появился на детской площадке еще 22 июня, откуда — неизвестно. Мама еще одного ребенка, вспоминает женщина, рассказала: щенок уже хромал и не мог встать на задние лапы.

— Получается, эти взрослые люди знали о существовании щенка, что он травмирован, и не предприняли никаких действий? — эмоционально говорит волонтер. — Я спросила, была ли мама рядом, когда ее ребенок на велосипеде переехал щенка? Она сказала, что да, но что он переехал переднюю лапу случайно, «мы посмотрели, щенок живой, все нормально».

Вопросы у волонтера и к другим взрослым, попавшим на разные фрагменты видео с камеры наблюдения за те два дня. Главный вопрос, которым задается собеседница: почему щенку, который мог издавать звуки от боли, никто не помог?

— Действительно, планируется провести вскрытие и экспертизу. Изначально, когда мы обратились [к ветеринарам], у щенка было выявлено отравление — предположительно, машинным маслом. Также у нее были плохие почки — во всех клиниках нам предлагали усыпление из-за травм, несовместимых с жизнью. Это ведь был совсем комочек!

По словам Татьяны, она уже обратилась к юристам, чтобы подготовить документы для возбуждения уголовного дела.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский