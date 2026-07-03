«Мальчик катался по щенку на велосипеде, девочка бросила о землю» 6 3.07.2026, 12:46

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Резонансная история из Турова.

В соцсетях обсуждают резонансный случай из Турова. Как уверяют участники событий, в течение нескольких дней дети издевались над двухмесячным щенком — переехали лапы, бросали о землю. Животному попытались помочь в нескольких ветклиниках, но спасти собаку не удалось. Историю предали огласке, также было подано заявление о жестоком обращении в милицию, пишет Onliner.

«Щенок был жив»

Подробности случившегося рассказала Татьяна. По словам женщины, о щенке, которому нужна помощь, она узнала от дочери-подростка.

— Моя 13-летняя дочь ездила в Туров на несколько дней в гости — мы живем в 25 километрах, в Житковичах. Вернувшись, дочь ходила грустная, на вопросы отвечала, что у нее плохое настроение. Но все же рассказала, что случайно услышала на улице разговор двух мальчиков: один рассказывал другому, что есть щенок, недавно какой-то мальчик катался по нему на велосипеде, до обеда собачка ползала, а потом девочка бросила щенка о землю — он уже лежал.

По словам женщины, разговор с дочкой состоялся ближе к 12 часам ночи. Дальше Татьяна вместе с подругой решили поехать в Туров, чтобы найти пострадавшее животное. Спустя примерно час поисков щенка нашли лежащим под балконом многоквартирного дома.

Фото: Onliner

— Он был жив: лежал, тяжело стонал. Мы отвезли его в нашу местную ветклинику, также я вызвала милицию, чтобы написать заявление за жестокое обращение. Милиция приехала, составила протокол, потом уехала в Туров.

По словам собеседницы, сразу же на такси щенка отвезли в ветклинику в Пинск. Состояние собаки, вспоминает женщина, было близким к коме. Медики смогли определить возраст и пол животного — девочка, два месяца, вес 1,5 килограмма.

Через два дня, которые собака провела в стационаре в Пинске, специалисты рекомендовали перевезти животное в другую клинику. В заключении сказано, что состояние щенка тяжелое, есть закрытая ЧМТ.

Фото: Onliner

— Гарантий никаких не давали. Хотя в Пинске щенок начал поднимать голову, ей стало лучше. Потом мы перевезли ее в Гомель, но ночью (30 июня) она умерла.

Причину смерти, объясняет Татьяна, должна установить экспертиза.

Откуда появилось видео c предполагаемым моментом издевательств?

Однако на этом история не закончилась. Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается в подписи, запечатлен момент издевательства над животным.

Видео снято с расстояния, качество ролика оставляет желать лучшего, поэтому рассмотреть, что происходит на детской площадке, достаточно сложно. В комментариях некоторые резонно подметили: почему снимавший человек не пришел на помощь? Как пояснила Татьяна, видео снято камерой видеонаблюдения, установленной на доме рядом с детской площадкой.

Активно историю со щенком из Турова в соцсетях освещает волонтер и зоозащитница из Витебска Татьяна Шевчик. Как рассказала сама женщина, к ней обратились за помощью сразу после того, как щенок был найден.

— Мне передали номера телефонов родителей двоих детей, которые были на видео. Я попыталась у них узнать, что произошло, а также их реакцию и отношение. Столкнулась с полной стеной непонимания: мама девочки не подтвердила (там особо и не видно), что это ее ребенок, спросила, почему я звоню только ей, ведь там были и другие дети. Сожаления я не услышала, взаимопонимания мы не нашли.

Из этого разговора, по словам волонтера, она узнала: щенок появился на детской площадке еще 22 июня, откуда — неизвестно. Мама еще одного ребенка, вспоминает женщина, рассказала: щенок уже хромал и не мог встать на задние лапы.

— Получается, эти взрослые люди знали о существовании щенка, что он травмирован, и не предприняли никаких действий? — эмоционально говорит волонтер. — Я спросила, была ли мама рядом, когда ее ребенок на велосипеде переехал щенка? Она сказала, что да, но что он переехал переднюю лапу случайно, «мы посмотрели, щенок живой, все нормально».

Вопросы у волонтера и к другим взрослым, попавшим на разные фрагменты видео с камеры наблюдения за те два дня. Главный вопрос, которым задается собеседница: почему щенку, который мог издавать звуки от боли, никто не помог?

— Действительно, планируется провести вскрытие и экспертизу. Изначально, когда мы обратились [к ветеринарам], у щенка было выявлено отравление — предположительно, машинным маслом. Также у нее были плохие почки — во всех клиниках нам предлагали усыпление из-за травм, несовместимых с жизнью. Это ведь был совсем комочек!

По словам Татьяны, она уже обратилась к юристам, чтобы подготовить документы для возбуждения уголовного дела.

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