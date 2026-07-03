Немецкие дроны с ИИ проходят боевую проверку в Украине 3.07.2026, 11:29

HX-2 способен самостоятельно обнаруживать цели.

Немецкая оборонная компания Helsing поставляет Украине ударные беспилотники HX-2 с искусственным интеллектом, которые уже проходят боевые испытания на одном из самых напряженных участков фронта в районе Покровска. Одновременно компания готовится начать поставки этих аппаратов и для вооруженных сил Германии, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщает Deutsche Welle, HX-2 способен самостоятельно обнаруживать цели с помощью ИИ, после чего оператор подтверждает выбор, а дрон завершает полет в автономном режиме. По словам украинских военных, такая система дает преимущество благодаря высокой скорости и маневренности, затрудняя перехват беспилотника.

При этом военнослужащие признают, что новая техника пока далека от идеала. Во время одного из запусков двигатель не включился с первой попытки из-за сбоя связи с наземной станцией. Позже полет пришлось прервать из-за ухудшения погоды и проблем с навигацией.

В Helsing заявили, что HX-2 пока не применялся на фронте в достаточном количестве, чтобы делать окончательные выводы о его эффективности. Разработчики отмечают, что конструкция постоянно дорабатывается с учетом отзывов украинских военных и противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

По словам украинских операторов, предыдущая модель HF-1 также поначалу сталкивалась с трудностями, однако после модернизации стала поражать более половины намеченных целей на Покровском направлении.

Военные считают HX-2 перспективной разработкой и отмечают, что среди российских беспилотников пока нет прямого аналога его конструкции с четырьмя передними двигателями, обеспечивающими высокую маневренность и скорость.

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