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Греческий священник покорил музыкальный мир тяжелой музыкой

  • 3.07.2026, 10:23
  • 1,628
Греческий священник покорил музыкальный мир тяжелой музыкой
Дионисиос Табакис

Монастырские песнопения стали хитом года.

53-летний православный священник Дионисиос Табакис из греческого Нафплиона неожиданно стал одной из самых обсуждаемых фигур в мире экспериментальной музыки. Его домашний альбом «Райский метал» («Paradise Metal»), объединивший дум-метал, византийские песнопения, рождественские мотиви, рэп и религиозный дабстеп, получил высокую оценку издания Pitchfork — 7,6 балла. Это выше, чем у некоторых знаковых групп, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Для Греческой православной церкви подобное творчество выглядит необычно. По словам самого Табакиса, электрогитары многие по-прежнему считают «дьявольским инструментом». Однако священник с этим не согласен. «Гитару создал Бог, а не дьявол», — убежден он.

Музыкант записал пластинку практически в одиночку. Работать с музыкальными программами его научил сын, игре на гитаре — сосед, а вокальные партии исполнила знакомая прихожанка, записав их на смартфон.

Одной из самых обсуждаемых композиций стал трек «Техно в монастыре», который начинается вопросом «Вы готовы?», а затем переходит в электронные ритмы с церковными распевами. Не менее необычно звучит и композиция «Ты слишком выпендриваешься», в которой священник сочетает церковную тематику с элементами рэпа.

Несмотря на неожиданную популярность, Табакис не собирается менять служение на сцену. Он уже 27 лет служит в церкви, воспитывает троих детей и ежегодно совершает паломничество на Афон. По его словам, музыка для него — лишь еще один способ говорить с людьми и искать новые формы выражения веры, а не повод оставить священническое призвание.

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