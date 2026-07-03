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«Мне нужна была не лекция, а помощь»

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  • 3.07.2026, 10:19
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«Мне нужна была не лекция, а помощь»

Белоруска потеряла паспорт и карту побыта на Мальте и 13 дней не могла вернуться в Польшу.

Белоруска Катя Макась поехала на Мальту на пять дней, но вернуться в Польшу смогла только через 13. В последний день поездки она потеряла сумку с белорусским паспортом, польской картой побыта, деньгами и личными вещами. У Кати есть международная защита в Польше, поэтому обратиться за помощью в белорусское посольство она не могла. Как девушка пыталась выбраться с острова без документов, она рассказала MOST.

«Через день-два буду дома»

Катя Макась живет в Варшаве. Беларусы в Польше могут знать ее по роликам в Instagram и TikTok о жизни мигрантов. В конце июня девушка с друзьями поехала отдыхать на Мальту. Поездка должна была длиться пять дней. В последний день, перед вылетом в Польшу, она оставила сумку в такси. В ней были белорусский паспорт, польская карта побыта, деньги и личные вещи.

Белоруска рассказывает, что сначала была уверена: ситуация неприятная, но решаемая.

— Я думала: сейчас обращусь в полицию, потом в польское консульство и через день-два буду дома. Мне казалось, что должен быть какой-то понятный алгоритм. Но оказалось, что вернуться в Польшу без документов намного сложнее, чем я могла представить, — говорит Катя.

После пропажи Катя с друзьями пытались найти сумку сами. Они выясняли, куда такси поехало после них, ездили на локацию следующих пассажиров, писали в разные группы в соцсетях и искали любые контакты, которые могли бы помочь.

Катя предполагает, что сумку могли забрать другие пассажиры. Но доказательств у нее не было, а время шло.

— Самое страшное было не только в том, что пропали документы. Это случилось в последний день поездки. У меня уже не было денег, я не понимала, сколько это все продлится, — говорит белоруска.

Кате повезло, что на Мальте ей было где остановиться и у кого занять деньги. Без этого ситуация могла бы стать критической уже через несколько дней.

«Нужно брать ответственность за свои документы»

За помощью белоруска обратилась в посольство Польши на Мальте. Там ей отказали, объяснив это тем, что она не гражданка Польши. Для девушки это стало неожиданностью: международную защиту ей предоставила именно Польша. Польская карта побыта была одним из документов, которые она потеряла, а возвращаться ей нужно было в Варшаву.

Она также написала в посольство Польши в Риме. По словам Кати, там согласились помочь, но предложили сначала добраться с Мальты до Сицилии, а потом до Рима и самой договориться с перевозчиком, чтобы ее пустили на борт без документов.

Катя понимала, что это рискованный путь. У нее не было ни документов, ни денег на непредвиденные ситуации. Вероятность, что ее пустят на самолет, паром или другой транспорт, она оценивала как «50 на 50».

— Мне говорили, что нужно брать ответственность за свои документы. И я это понимаю. Но в тот момент мне нужна была не лекция, а помощь: я была без паспорта, без карты побыта, без денег и не могла просто взять и поехать куда-то через несколько стран, — говорит девушка.

Знакомый из Азербайджана помог с документами

В какой-то момент Кате помог новый знакомый — мужчина из Азербайджана, с которым она познакомилась уже на Мальте. Он живет на острове около года. Именно он предложил обратиться в Identità — мальтийское государственное агентство, которое занимается документами и регистрами: e-ID, паспортами, визами, актами гражданского состояния.

Катя пришла туда вместе с новым знакомым.

По словам белоруски, ей объяснили, что в такой ситуации мальтийской стороне нужно подтверждение личности и гражданства человека от его дипломатического представительства. Для беларусов таким представительством является посольство Беларуси в Риме, аккредитованное также на Мальту. Но для Кати этот путь был невозможен. Она имеет международную защиту в Польше и не может обращаться к белорусским властям или ехать в Беларусь.

— Мой знакомый объяснял им, что для меня Беларусь — это не просто страна, которая выдала паспорт. У меня международная защита. Я не могу спокойно поехать в Беларусь или просить белорусское посольство помочь мне вернуться туда. Это небезопасно, — говорит Катя.

Новый знакомый Кати был настойчивым. Он объяснял сотрудникам Identità, почему в ее случае нельзя действовать по стандартной схеме через белорусское посольство, и просил запросить документы у польской стороны — государства, которое предоставило ей защиту.

После разговора в Identità Катя снова поехала в польское посольство. По ее словам, разговор с консулом был непростым, но в итоге польская сторона выдала ей документ — справку, подтверждающую потерю польского документа.

С этой справкой Катя вернулась в Identità. Там ей выдали Document of Identity (one-way Travel Document) — одноразовый документ для поездки. По этому документу белоруска летела прямым самолетом в Польшу.

Комментарий юриста

Белорусский юрист по миграционному праву Максим Д. объясняет, что ситуация с отказом польского посольства требует юридической оценки.

— Польский консул действительно не выдает иностранцу польский временный паспорт — это документ для граждан Польши. Но в польском праве есть отдельный инструмент: tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca, то есть временный польский документ путешествия для иностранца. Такой документ предусмотрен, в частности, для иностранцев, которые находятся за границей, потеряли документ путешествия или чей документ стал недействительным, не могут получить новый документ и хотят вернуться в Польшу. Это касается, например, людей, которым в Польше предоставили статус беженца или дополнительную защиту. За границей такой документ выдает консул. Он действует не дольше семи дней и дает право на однократный въезд в Польшу, — говорит юрист.

Максим Д. обращает внимание, что на сайте посольства Польши на Мальте в консульских тарифах есть отдельная услуга — «Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca» стоимостью 50 евро.

— Поэтому здесь главный вопрос не в том, является ли Катя гражданкой Польши. Она не является — это понятно. Вопрос в другом: рассматривалась ли в ее случае процедура, которая в польском праве предусмотрена именно для иностранцев в подобных ситуациях. А если она подавала заявление или просила принять такое заявление, важно понять, почему ей не выдали формальное решение об отказе, — добавляет юрист.

Вернулась в Польшу

Сейчас Катя уже вернулась в Польшу. Она обратилась в Управление по делам иностранцев в Варшаве, чтобы восстановить карту побыта. За восстановление утерянного документа она заплатила 200 злотых (53,5 доллара по курсу на 3 июля 2026 года).

После получения новой карты белоруска планирует подать заявление на документ путешествия для иностранца (dokument podróży).

— После этой истории я поняла: белорусам с международной защитой важно заранее знать, куда обращаться, если документы потерялись за границей, — добавляет девушка.

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